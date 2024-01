Sinead O’Connor è morta per cause naturali, il rapporto del medico legale dopo l’autopsia Sinead O’Connor è morta per cause naturali. Lo afferma il medico legale che ha eseguito l’autopsia sul corpo della 56enne, trovata senza vita nel suo appartamento londinese lo scorso 26 luglio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

Sinead O'Connor, la cantante irlandese scomparsa lo scorso luglio all'età di 56 anni, sarebbe morta per cause naturali. A confermarlo è il medico legale che ha eseguito l'autopsia e che nella giornata di martedì 9 gennaio, a distanza di sei mesi dalla morte, ha comunicato attraverso una nota stampa gli esiti dell'esame autoptico.

Le cause della morte comunicate dal medico legale

Stando a quanto dichiarato dal medico legale, quindi, non sarebbero sopraggiunte cause esterne a provocare il decesso della cantante, affermando: "Ms. O'Connor è morta per cause naturali". Quando il corpo fu ritrovato senza vita nella giornata del 26 luglio 2023, a Londra, i poliziotti di Scotland Yard avevano dichiarato che non avrebbero trattato la morte della donna come "sospetta" e di aver ricevuto una chiamata per per le segnalazioni di una donna che non rispondeva a un indirizzo residenziale nell'area SE24. All'epoca dei fatti, il Daily Mail parlava di un possibile esame autoptico a cui il corpo della 56enne sarebbe stato sottoposto, proprio perché O'Connor era deceduta improvvisamente e non si era a conoscenza di malattie o problemi di salute recenti.

L'ultimo messaggio di Sinead O'Connor

Nonostante avesse raccontato sui social del suo nuovo progetto musicale, con la preparazione di un nuovo album e un possibile tour, a lasciare qualche perplessità è stato l'ultimo messaggio della cantante. O'Connor aveva scritto su un nuovo profilo X, aperto poco dopo il suo trasferimento a Londra, un messaggio nel quale parlava della scomparsa di suo figlio, avvenuta l'anno prima a che l'aveva profondamente segnata. La cantante, infatti, scriveva:

Ho perso mio figlio a causa di un suicidio nel 2022. Da allora vivo come una creatura notturna non morta. Era l'amore della mia vita, la lampada della mia anima. Eravamo un'anima divisa in due metà. È stata l'unica persona che mi abbia mai amato incondizionatamente. Sono perso nel bardo senza di lui.