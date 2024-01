Scoperte in Amazzonia città risalenti a 2500 anni fa grazie a una mappatura laser Scoperte nella foresta amazzonica una serie di centri urbani interconnessi tra loro grazie a una mappatura laser. Queste città risalirebbero a circa 2500 anni fa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

La rivista scientifica Science ha pubblicato uno studio in cui si racconta del ritrovamento di "un fitto sistema di centri urbani preispanici" rinvenuti nella valle Upano dell'Ecuador amazzonico, ai piedi orientali delle Ande grazie al lavoro sul campo e all'analisi LIDAR (Light Detection and Range) che ha permesso agli studiosi di poter penetrare la fittissima Foresta amazzonica e scoprire "un paesaggio antropizzato con gruppi di piattaforme monumentali, piazze e strade che seguono uno schema specifico intrecciato con estesi drenaggi e terrazzamenti agricoli, nonché ampie strade diritte che corrono su grandi distanze" come si legge nell'abstract dello studio pubblicato dalla rivista.

La scoperta è importante perché modifica quelle che erano le credenze acquisite fino a oggi, intanto che nonostante la foresta fosse un luogo inospitale, nascosti in Amazzonia ci sono insediamenti vecchi di 2500 anni, 1000 in più di quello che si credeva, ma soprattutto che questi insediamenti non rivelano una società primordiale, bensì società grandi e complesse presenti ben prima dell'arrivo dei colonizzatori europei e che queste società avevano costruito vere e proprie città interconnesse che sono state scoperte grazie a una tecnologia di mappatura radar che ha permesso di vedere le connessioni tra gli insediamenti e scoprirne anche molti altri, irradiando impulsi laser nella foresta e misurando il loro percorso di ritorno, "rivelando caratteristiche topografiche altrimenti invisibili sotto gli alberi" continua Science.

Stando a quanto si legge nello studio "gli scavi archeologici datano l'occupazione dal 500 a.C. circa al 300-600 d.C", ovvero un periodo più o meno contemporaneo all'Impero Romano in Europa. "L'elemento paesaggistico più rilevante è il complesso sistema viario che si estende per decine di chilometri e collega i diversi centri urbani, creando così una rete a scala regionale. Uno sviluppo iniziale così esteso nell’Alta Amazzonia è paragonabile a sistemi urbani Maya simili recentemente evidenziati in Messico e Guatemala". Il team di Stéphen Rostain, archeologo del CNRS, l'agenzia nazionale di ricerca francese, che da anni scava nella valle dell'Upano ha spiegato a Science che a un certo punto hanno cominciato a fare ritrovamenti continui: "Sembrava Natale ogni giorno".

"Il team ha identificato cinque grandi insediamenti e dieci più piccoli su una superficie di 300 chilometri quadrati nella Valle Upano, ciascuno densamente ricco di strutture residenziali e cerimoniali. Le città sono intervallate da campi agricoli rettangolari e circondate da terrazze collinari dove le persone piantavano colture, tra cui mais, manioca e patate dolci rinvenute negli scavi passati. Strade larghe e diritte collegavano le città tra loro e le strade correvano tra le case e i quartieri all'interno di ogni insediamento" si legge ancora sulla rivista, mentre il coautore Fernando Mejía, archeologo della Pontificia Università Cattolica dell'Ecuador, ha detto: "Stiamo parlando di urbanistica".

Benché non sia possibile stimare con precisione quanti fossero gli abitanti che vivevano quelle città si pensa che siamo intorno ai 10000, ma si potrebbe arrivare anche a 15-30 mila, stando a quanto detto dall'archeologo Antoine Dorison, coautore dello studio presso l'istituto francese che sarebbe la popolazione della Londra d'epoca romana: "Ciò dimostra un'occupazione molto densa e una società estremamente complicata – ha affermato all'AP, l'archeologo Michael Heckenberger dell'Università della Florida, non coinvolto nello studio -. Per la regione è davvero una cosa a parte per quanto riguarda la datazione anticipata".