Salmo annuncia il nuovo singolo e ammette: “È quello scartato a Sanremo” Salmo, con un post a sorpresa sul suo profilo Instagram, ha annunciato l’uscita di un nuovo singolo il prossimo 29 dicembre: “29 dicembre fuori il mio pezzo scartato da Sanremo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Salmo 2023, foto di LaPresse e Instagram Account @lebownski

Solo lo scorso anno, la sua partecipazione al Festival di Sanremo, sulla Costa Smeralda aveva fatto discutere: Salmo, in quell'occasione, si era esibito con Russell Crowe, in cui cantava "Se hai talento nel canto non ci andare a Sanremo". Quasi un anno dopo, con l'uscita di CVLT con Noyz Narcos, sembrava stesse ripetendosi la stessa sinergia tra il rapper sardo e il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2023. Anche se con alcune avvisaglie iniziali, la sua presenza al Festival, questa volta come Big, sembrava quasi scontata. Poi l'annuncio dei 27 concorrenti da parte di Amadeus (più i 3 promossi da Sanremo Giovani) e la sua assenza, ormai ufficiale. Abbiamo dovuto attendere qualche giorno per una risposta da parte di Salmo, che però ha sorpreso il pubblico: anticipata da una storia su Instagram, l'autore sardo ha annunciato che il 29 dicembre verrà pubblicato il suo pezzo "scartato" dal Festival di Sanremo. Sulla foto in copertina appare il suo viso, con un sorriso e una palette colori che suggerisce l'immaginario del Diavolo. Nella didascalia: "29 dicembre fuori il mio pezzo scartato da Sanremo".

Le dichiarazioni su Sanremo dopo l'uscita di CVLT

Potrebbe sembrare una mossa sorprendente per i tempi e i modi del rapper, ma invece appare come la naturale conclusione di un progetto per Salmo. Se la provocazione portata sul palco del Festival di Sanremo 2023, dalla strofa al tuffo in piscina, aveva descritto Salmo in un ambiente alienante per la sua natura, come quello dell'Ariston, non avevano sorpreso le affermazioni nette dopo l'uscita del disco CVLT con il rapper romano Noyz Narcos. In un'intervista al Corriere della Sera infatti, aveva raccontato il dualismo tra il rap e il Festival di Sanremo: "Gli italiani non saranno mai pronti perché il rap non ci appartiene culturalmente. In passato ho detto cose brutte sul Festival e non ho cambiato idea. Amadeus lo ha svecchiato, nel 2023 ci sono stato per aiutare la mia fidanzata Shari ma ero nella serata delle cover: non ero lì a fare il rapper fuori luogo che non viene capito. E poi ci sono problemi di audio che non si possono risolvere. Fossi stato nei panni di Blanco avrei fatto lo stesso casino".

La saga Buon Natale Freestyle

Non è la prima volta che Salmo pubblica un singolo proprio nel periodo natalizio, un esperimento cominciato nel lontano 2013 con Buon N***** Freestyle. Il singolo, pubblicato a sorpresa il 24 dicembre su YouTube, vedeva la collaborazione del duo Gemitaiz-Madman. Buon N***** Freestyle ha raccolto quasi 10 milioni di visualizzazioni su YouTube, e dopo sei anni, con costanti richieste da parte del pubblico, Salmo ha deciso di pubblicare anche la parte 2. Si tratta di Charles Manson, pubblicata nel 2019, che ha pescato alcuni dei talenti del roster più in vista dell'epoca: la Machete, che aveva pubblicato il suo quarto mixtape, tra gli album più venduti del 2019. Infatti, questa volta, sulla traccia presenti Dani Faiv, Nitro e Lazza, che invece celebrava il grande successo di Re Mida. Il 29 dicembre, a quattro anni di distanza da quell'episodio, potrebbe arrivare proprio il terzo capitolo della saga Buon Natale: chissà se riuscirà a raccoglierne abbastanza da produrre un album natalizio.