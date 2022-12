Ritraducendo tutto Charles Dickens, l’impresa di Mattioli 1885: “Esistono solo traduzioni vecchie” L’editore Mattioli1885 ha deciso di tradurre nuovamente tutti i libri, in ordine cronologico, di Charles Dickens.

A cura di Redazione Cultura

Tra l’aprile del 1836 e novembre del 1837 venne pubblicato a puntate mensili il primo romanzo di quello che negli anni sarebbe diventato uno dei romanzieri più importanti della Storia, Charles Dickens. L'autore inglese è probabilmente uno degli scrittori più amati e studiati al mondo e i suoi libri sono stati letti e riletti nelle forme più svariate, dal cinema alle serie, passando per i fumetti. Così come ogni suo libro, negli anni, rivive nuovamente grazie alle nuove edizioni e a nuove traduzioni che, senza perdere nulla della sua natura, lo rendono sempre più attuale. A tornare ancora una volta sull'autore di capolavori e bestseller come Oliver Twist e David Copperfield è l'editore Mattioli1885 che comincerà un'opera di ritraduzione.

L'editore, infatti, che nel suo catalogo ha scrittori come Larry Watson e Andrè Debus, ha dato il via all'opera di ritraduzione ex novo delle opere di Dickens grazie alla collaborazione di Livio Crescenzi, "pensando di proporle ai lettori seguendo l’ordine cronologico secondo il quale uscirono all’epoca" come si legge nella nota stampa con cui si annuncia l'operazione. Operazione non nuova se si pensa che l'editore, assieme a Crescenzi sta anche lavorando alla traduzione dell'opera omnia di Mark Twain e a una nuova versione dell'Ulisse di Joyce: "La linea grafica seguirà quella dell'Ulisse di Joyce, dunque sarà molto minimale ma anche elegante – come si legge anche in un post su Instagram -. Ogni copertina avrà un colore differente. Si tratta di un'operazione ambiziosa, che ci impegnerà per anni, ma che riteniamo importante. Ad oggi nessun editore ha mai tradotto tutti i romanzi di Dickens – un autore imprescindibile – e le traduzioni dei libri in circolazione sono piuttosto vecchie".

La prima opera tradotta, quindi, è stata "Il circolo Pickwick" (pagg.968, 24 euro) che è stata pubblicata lo scorso 2 dicembre. Un'opera imponente, una storia che porta il lettore a perdersi nelle vite e nelle peripezie, tra gli altri, di personaggi come Samuel Pickwick, fondatore del Circolo, ma anche di Nathaniel Winkle, Augustus Snodgrass e Tracy Tupman. Avventure che fin da subito portarono tantissimi lettori allo scrittore e enorme entusiasmo per "un’opera torrenziale in cui i singoli personaggi cominciano a muoversi assai prima che lo stesso autore abbia avuto modo di progettarli: ognuno di loro, grandi e piccoli, buoni e cattivi, ha le fattezze di un eroe o di una divinità del folklore inglese".