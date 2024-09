video suggerito

RingoStarr cancella le ultime date del tour: l'ex Beatles costretto a letto per un raffreddore L'ex Beatles Ringo Starr ha cancellato gli ultimi due concerti americani a causa di un raffreddore.

A cura di Redazione Music

Ringo Starr (ph Vianney Le Caer/Invision/AP)

Ringo Starr, l'ex batterista dei Beatles, ha annunciato la cancellazione degli ultimi due concerti suoi e della All Starr Band del loro tour. Il musicista, infatti, ha spiegato sui suoi social che a causa di un problema di salute da parte dell'artista i medici gli hanno consigliato di evitare di tenere i concerti che si sarebbero svolti il 24 settembre a Philadelphia e il giorno dopo, il 25 settembre, alla Radio City Music Hall di New York: "Martedì 24 settembre 2024 Philadelphia, PA – Oggi Ringo Starr e la sua All Starr Band hanno annunciato che purtroppo dovranno annullare i loro ultimi due spettacoli in programma, tra cui l'esibizione di stasera al TD Pavilion al The Mann di Philadelphia, PA e quella di domani al Radio City Music Hall di New York City, a causa di una malattia" si legge nel comunicato stampa che l'artista ha pubblicato sui social.

Il messaggio prosegue spiegando che il batterista ha preso un raffreddore che deve essere curato per qualche giorno: "Ringo ha preso un raffreddore e dopo aver consultato un medico gli è stato consigliato di annullare questi due spettacoli rimanenti e di riposarsi. Ad oggi sono stati annullati i seguenti spettacoli: Martedì 24 settembre TD Pavilion al The Mann – Philadelphia, PA, Mercoledì 25 settembre Radio City Music Hall – NYC, NY. I possessori di biglietti saranno avvisati tramite e-mail e riceveranno automaticamente il rimborso. In alternativa, dovranno contattare il punto vendita per ottenere un rimborso. Come sempre, Ringo e gli All Starrs inviano pace e amore ai loro fan e sperano di vederli presto".

L'ultimo progetto di Starr risale a ottobre 2023 ed è la pubblicazione dell'EP Rewind Forward, composto da quattro canzoni, di cui ha detto: "Si tratta di andare avanti. È solo il fatto che a volte rimaniamo bloccati e dobbiamo combattere per uscirne", ha detto del progetto. "Oh, sono rimasto bloccato molte volte!". A proposito del suo andare in tour, invece, ha spiegato a Billboard: "Lo adoriamo. So che il pubblico mi ama. E io amo loro. E la band ha una sola regola: non siamo lì per essere infelici. E vi sosterrò al meglio delle mie capacità e mi aspetto lo stesso da voi. Lo facciamo l'uno per l'altro".