Renato Zero contro il Ponte sullo Stretto: “Per ciucciare altri soldi vogliono soffocare la storia”

Renato Zero si è schierato contro il Ponte sullo Stretto durante il concerto del 7 novembre 2024 al PalaRescifina di Messina. Le sue dichiarazioni sono state accolte dal favore del pubblico che lo ha applaudito. Il celebre cantante sostiene che il progetto volto a collegare Sicilia e Calabria può solo "soffocare la meraviglia e la storia di un paesaggio": "Vogliono regalarvelo per ciucciare ancora soldi".

Le parole di Renato Zero sul Ponte sullo Stretto

Durante il concerto al PalaRescifina di Messina, Renato Zero si è rivolto al pubblico siciliano per esprimere la sua opinione sul Ponte sullo Stretto. Dopo l'ok dall'Unione Europea ai fondi per costruire l'infrastruttura ferroviaria, il celebre cantante romano ha dichiarato: "Per ciucciare ancora soldi vogliono regalarvi un Ponte. Allora, col Ponte cosa succede? Con il Ponte, dicono, la Sicilia diventa più praticabile, ospita più persone, più turismo. Col ca**o. Il fascino di questo tratto di mare è impagabile, quando arrivi in Sicilia, dici "Ah". Se ci arrivi col ponte, quando arrivi, non cambia nulla perché hanno soffocato la sorpresa, la meraviglia, la storia, l'imperturbabilità di un paesaggio che non vuole altro che esibirsi naturalmente con tutta la sua bellezza". Le sue dichiarazioni sono state accolte dal favore del pubblico che lo ha applaudito e commentato: "Bravo".

Il tweet di Renato Zero dopo il concerto a Messina

Renato Zero dopo essersi esibito a Messina ha condiviso su X le immagini della serata. A corredo delle foto, il testo dedicato alla città siciliana e alle sue persone: "Messina che rispecchia l’animo generoso ed impagabile della grande Sicilia! Grazie per l’accoglienza festosa e gentile. I vostri visi. I vostri sguardi. La vostra compostezza. Niente di più civile e mirabile!!! Vi vorrò sempre un bene infinito. Sempre vostro. Renato".