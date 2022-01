Morto lo scrittore Gianni Celati, aveva 84 anni È morto a 84 anni lo scrittore Gianni Celati, uno dei maggiori intellettuali italiani del ‘900.

A cura di Redazione Cultura

È morto a 84 anni lo scrittore Gianni Celati, uno dei maggiori intellettuali italiani del ‘900. Lo scrittore e traduttore è morto a 84 anni a Brighton, come riporta Franco Marcoaldi su la Repubblica. Celati è stato un punto di riferimento per la narrativa italiana del ‘900, scrittore appartato ma che ha lasciato libri importanti alla letteratura nazionale, come Comiche, Le avventure di Guizzardi, La banda dei sospiri, Lunario del paradiso, 1978, Narratori delle pianure, Quattro novelle sulle apparenze, Verso la foce, Lunario del paradiso, La banda dei sospiri. Romanzo d'infanzia e Fata Morgana, tra gli altri.

Originario di Sondrio, Celati cresce a Ferrara e si forma a Bologna, laureandosi in Letteratura inglese con una tesi su James Joyce, autore che lo accompagnerà tutta la vita e di cui tradurrà anche la versione dell'Ulisse pubblicata da Einaudi nel 2013, ma lo scrittore si dà anche alla traduzione di altri classici della letteratura anglofona, da Swift a Melville (ma negli anni tradurrà anche Stendhal, Jack London, Georges Perec, Henri Michaux, Friedrich Hölderlin) trasferendosi negli Usa, dove insegnerà alla Cornell University prima di tornare in Italia e cominciare l'attività di insegnante al DAMS di Bologna, tornando proprio nella città della formazione.

Negli anni, lo scrittore ha continuato a scrivere fino a chiudersi, come ricorda anche Marcoaldi in una "crescente solitudine": "Negli anni, Gianni si è misurato anche con nuove e diverse forme espressive, collaborando con i fotografi (su tutti, Luigi Ghirri), o ideando documentari, di ambientazione africana – scrivo il poeta su Repubblica -. Finché, il peggioramento delle condizioni psicofisiche e uno stato di crescente solitudine, lo hanno portato a richiudersi in un disperato e lucido silenzio, dagli echi beckettiani. Ma conservando sempre una tenerezza specialissima verso gli amici e i lettori fedeli".

Negli ultimi anni ha pubblicato opere come "Vite di pascolanti. Tre racconti", "Costumi degli italiani", "Sonetti del Badalucco nell'Italia odierna", "Conversazioni del vento volatore", "Selve d'amore", mentre nel 2016 gli era stato dedicato un Meridiano da Mondadori che raccoglie "Romanzi, cronache e racconti" ed è stato curato da Marco Belpoliti e Nunzia Palmieri: "Il volume raccoglie per la prima volta le opere narrative di Gianni Celati, scelte in stretta collaborazione con l’autore e ordinate cronologicamente, dal romanzo d’esordio, Comiche, del 1971, fino agli ultimi racconti pubblicati nel 2013 con il titolo Selve d’amore" si legge nella presentazione del volume.