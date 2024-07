Morta la cantante di fado Mísia, cantò Era de maggio in Passione di Turturro

video suggerito

La cantante portoghese di fado Mísia, nome d'arte di Susana Maria Alfonso de Aguiar, è morta a Lisbona all'età di 69 anni, come comunicato dall'amico della cantante Richard Zimler in un post sui social in cui ha scritto: "Sono devastato, perché la mia vecchia amica, la cantante Misia, ci ha appena lasciato. Se n'è andata in pace, dolcemente, senza dolore". La cantante, che è una delle fadiste più conosciute a livello internazionale, famosa anche per essere riuscita a innovare il genere, era malata di cancro e stando ai media locali sarebbe questa la causa del suo decesso.

In una nota scritta proprio per la morte della cantante, la ministra della Cultura portoghese, Dalila Rodrigues, ha parlato di Mísia come "di una voce fondamentale nel rinnovamento del fado”, in una nota di rammarico per la morte della cantante di fado. "Con una lunga carriera, Mísia è stata una voce fondamentale nel rinnovamento del fado, senza paura di sperimentare suoni nuovi e approcci meno convenzionali (…). Ci lascia un vasto elenco di collaborazioni con musicisti provenienti da tutto il mondo, che dimostra la sua versatilità e talento”, continua la responsabile della Cultura, che ha anche presentato "alla sua famiglia, ai suoi amici e agli estimatori (…) le più sentite condoglianze".

Nei suoi 30 anni di carriera la cantante nata a Porto ha ricevuto tantissimi premi, oltre a essersi esibita in tutto il mondo. In totale sono quindici gli album pubblicati dalla cantante che si è cimentata anche in tanghi e boleri cantando in tante lingue, compresa il napoletano. Mísia, infatti, è stata una delle protagoniste del film di John Turturro "Passione" che, presentato alla 67ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, che attraverso interviste ed esibizioni racconta la musica classica napoletana. E la cantante di fado aveva interpretato, assieme a Peppe Servillo, una versione molto bella e toccante di Era de maggio.