Morta Alice Munro, la scrittrice canadese aveva vinto il premio Nobel nel 2013 Addio a Alice Munro, la scrittrice canadese che nel 2013 ha coronato la sua carriera di successi con il premio Nobel. È morta a 82 anni, i familiari hanno riferito ai giornali esteri che da tempo soffriva di una forma di demenza senile.

A cura di Andrea Parrella

Addio Alice Munro, vincitrice del Premio Nobel per la Letteratura nel 2013. La scrittrice canadese è morta a 92 anni, a riportarlo sono le edizioni online dei principali quotidiani internazionali, dal New York Times al Globe, che cita alcuni famigliari dell’autrice, i quali spiegano che Munro abbia sofferto di demenza senile per gli ultimi dieci anni.

La carriera di Alice Munro e il Nobel nel 2013

Casalinga nativa dell’East Ontario, in Canada, Alice Munro (qui un lungo profilo della scrittrice) è stata insignita nel 2013 del più alto riconoscimento letterario a livello internazionale, premiata appunto con il Nobel per la letteratura. La sua è una storia è una storia di quotidiana genialità. I genitori allevavano bestiame a Wingham, una cittadina del Canada orientale che conta a malapena tremila abitanti. La Munro, classe 1930, iniziò la sua prolifica attività di scrittrice di sottili e penetranti racconti con il titolo The dimensions of a Shadow (1950), da promettente studiosa di giornalismo. Solo che poi non concluse gli studi e si legò a James Munro, rampollo borghese:

«Ero come una ingenua fanciulla vittoriana. Pensavo che la mia vita sarebbe cominciata dopo il matrimonio, la mia vera vita. Da sposata sarei riuscita a dedicarmi alla scrittura. L’alternativa era tornare a casa, badare alle faccende domestiche e a mia madre. Ci sposammo a venti e ventidue anni. Scappammo via, ci trasferimmo a Vancouver: il posto più lontano senza dover uscire dal Canada».

Le opere più note di Alice Munro

Con il Nobel del 2013 ha coronato una carriera fatta di successi critici e commerciali, con un meritato premio Nobel. E’ una delle scrittrici più prolifiche del secondo Novecento, e il suo talento si è sempre costantemente espresso nella forma dei racconti brevi, di cui ricordiamo alcune raccolte, tutte edite da Einaudi: Il sogno di mia madre (2001), Nemico, amico, amante… (2003), In fuga (2004), Il percorso dell’amore (2005), La vista da Castle Rock (2007 e 2009), Segreti svelati(2008), Le lune di Giove (2008), Troppa felicità (2011) e Chi ti credi di essere? (2012).