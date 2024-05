video suggerito

Mauro Mazza invita Saviano alla Buchmesse, lo scrittore: “Ci sarò, ma non con la delegazione italiana” Mauro Mazza ha invitato Roberto Saviano alla Buchmesse 2024. Il Commissario del Governo ha chiesto allo scrittore, dopo le polemiche per la sua mancata inclusione alla Fiera di Francoforte, di partecipare. Il giornalista ha dichiarato che ci sarà, ma non con la delegazione italiana. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

A seguito delle polemiche nate per l'esclusione di Roberto Saviano dalla Buchmesse 2024, è intervenuto il Commissario Mauro Mazza. Ha spiegato i motivi per cui, inizialmente lo scrittore non fosse stato incluso tra gli invitati alla Fiera di Francoforte, chiedendo poi al giornalista di partecipare all'evento. Non è tardata ad arrivare anche una risposta.

L'invito di Mauro Mazza a Roberto Saviano

Un invito formale, quindi, è arrivato a Roberto Saviano da parte della Buchmesse, come dichiarato dal Commissario Mauro Mazza che ha reso noti i motivi per i quali il giornalista non fosse nella lista degli scrittori che dovevano formare la delegazione italiana a Francoforte. Dopodiché è arrivato anche l'appello allo scrittore:

non era compreso nella lista di autori presentata dagli editori per comporre la delegazione italiana alla Buchmesse. E da parte del Commissario non si era ritenuto di alterare quella lista. Ora, preso atto dell'odierna pur tardiva diversa indicazione di un editore, di fronte alle reazioni e a una corale levata di scudi, avendo a cuore su tutto il successo dell'Italia alla Fiera, il Commissario spera che Saviano accetti l'invito e partecipi a uno dei nostri incontri.

Il Commissario Straordinario del Governo, quindi, ha voluto rivolgere un ulteriore invito a Roberto Saviano, sottolineando come lo scrittore avesse già preso impegni con gli editori:

Leggi anche Francoforte 2024, ecco gli scrittori che fanno parte della delegazione da cui è stato escluso Saviano

Nel caso di una sua disponibilità, troveremo la migliore collocazione, compatibilmente con gli impegni da lui presi da tempo con editori tedeschi come peraltro auspicato dallo stesso Commissario fin da febbraio in una risposta a una richiesta degli organizzatori televisivi di un programma letterario alla Fiera di Francoforte

La risposta di Roberto Saviano

Non è tardata ad arrivare la risposta di Roberto Saviano che, infatti, ha dichiarato: "Personalmente non accetterò di essere a Francoforte con la delegazione italiana, ma accoglierò con piacere l'invito delle istituzioni culturali tedesche che hanno chiesto la mia presenza".