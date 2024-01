Ligabue si opera: “Ho cominciato l’anno con il piede giusto, mi sono trascinato il problema” Luciano Ligabue annuncia su Instagram l’operazione: “Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto. Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Ligabue, foto di Maurizio Bresciani e Instagram Account @Ligabue_officiale

A pochi mesi dall'uscita del suo nuovo album, Luciano Ligabue ha annunciato di aver voluto cominciare l'anno con il "piede giusto". Infatti, è apparsa sul suo profilo Instagram una foto del rocker emiliano, accompagnata da stampelle e da una lunga gessatura blu sul piede destro. Nella didascalia ha voluto chiarire la natura dell'operazione: "Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto. Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare. Ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana di stampelle". Il suo ultimo concerto prima dell'operazione era avvenuto ad Alghero, in Sardegna, dove si era esibito nel Piazzale della Pace con un concerto di oltre due ore.

L'annuncio di Ligabue su Instagram

Dovrà restare fermo una settimana, Luciano Ligabue, che ha annunciato nelle scorse ore su Instagram di essersi operato al tendine d'Achille del piede destro. Erano apparse già alcuni giorni fa, in Umbria, delle foto del rocker accompagnato dalle stampelle: proprio per questo motivo Ligabue ha voluto chiarire la situazione, raccontando anche la difficoltà degli ultimi 12 mesi nella convivenza con il suo tendine d'Achille: "Ho voluto cominciare l’anno con il piede giusto. Per quasi un anno mi sono trascinato un problema al tendine d’Achille destro e finalmente ho deciso di farmi operare. Ora il problema dovrebbe essere risolto, l’unico inconveniente è qualche settimana di stampelle. Quindi se mi beccate in giro con le stampelle sapete il perché. Ci vediamo comunque presto!".

L'uscita di Dedicato a noi e il tour nei palazzetti

Anche perché Ligabue ha vissuto in maniera impegnativa gli ultimi mesi dell'anno: basti pensare all'uscita del suo ultimo album Dedicato a noi, uno dei progetti in cui ha raccontato anche l'effetto del tempo sul suo corpo, come nel brano Così come sei. Nell'intervista a Fanpage.it, ha dichiarato: "Tutti dobbiamo fare i conti con l'avanzamento del tempo sui nostri corpi, però è proprio quando hai a fianco qualcuno che riesce a non fartici pesare più di tanto che hai pescato il tuo jolly". Dedicato a noi è stata anche un'ulteriore freccia nella quarantennale discografia di Ligabue, che ha portato sul palco negli ultimi mesi dell'anno grazie al Dedicato a Noi Indoor Tour 2023: dal Palasele di Eboli al Palaflorio di Bari, passando anche per il Palazzo dello Sport di Roma e il Palasport di Reggio Calabria. L'ultima data, all'estero, è avvenuta il 28 dicembre scorso a Zurigo, in Svizzera, all'Hallenstadion.