Ligabue annuncia un tour esclusivo nei teatro a 13 anni dall'ultima volta: saranno concerti unici Ligabue ha annunciato un tour nei principali teatri italiani, a 13 anni di distanza dall'ultima volta.

Ligabue torna in tour nei teatri, a 13 anni dall'ultima volta. Il cantautore di Correggio ha scelto di tornare in luoghi più intimi per il suo nuovo tour che toccherà alcuni dei teatri più belli e suggestivi d'Italia. Si chiamerà "Ligabue in teatro – dedicato a noi" questa nuova tappa della carriera del cantautore che porterà lo spettacolo solo una volta in ogni città, quindi senza alcuna replica prevista: one shot, solo una possibilità per godersi questo spettacolo, a parte la sua Correggio dove ci sarà anche la tappa zero, ovvero le prove generali del tour, così da "garantire al pubblico presente in sala un’esperienza esclusiva e irripetibile" come si legge nella nota. Ad accompagnarlo sul palco ci saranno Federico Poggipollini, che da 30 anni lo accompagna alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito di Luciano che per la prima volta sarà in tour con il Liga dopo aver suonato per la prima volta la batteria in tutti i brani dell’album “Dedicato a noi”.

Come acquistare i biglietti del tour nei teatri di Ligabue

Questa serie di concerti chiudono il capitolo live di “DEDICATO A NOI” che ha visto Liga protagonista di oltre 30 concerti tra i club, gli stadi, l’Arena di Verona e i principali palasport italiani. Per quanto riguarda i biglietto per questi concerti saranno disponibili in prevendita su Ticketone.it e nelle prevendite abituali dalle ore 12.00 di sabato 16 marzo. Per gli iscritti al Bar Mario i biglietti saranno disponibili in presale dalle ore 12.00 di domani, giovedì 14 marzo. I biglietti per la data zero del 2 ottobre a Correggio saranno in vendita esclusivamente da sabato 16 marzo presso la Biglietteria del Teatro Asioli a Correggio durante i seguenti orari di apertura: sabato 10.30 – 12.30, lunedì 18.00 – 19.00, martedì 18.00 – 19.00, mercoledì 18.00 – 19.00 e venerdì 18.00 – 19.00.

Tutte le tapper del Ligabue in teatro

Questo il calendario del tour, prodotto e organizzato da Friends&Partners e Zoo Aperto:

1 ottobre 2024 – CORREGGIO (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – DATA ZERO

– (Reggio Emilia) – Teatro Asioli – 5 ottobre 2024 – BARI – Teatro Petruzzelli

– – Teatro Petruzzelli 7 ottobre 2024 – NAPOLI – Teatro San Carlo

– – Teatro San Carlo 9 ottobre 2024 – FIRENZE – Teatro Verdi

– – Teatro Verdi 10 ottobre 2024 – LIVORNO – Teatro Goldoni

– – Teatro Goldoni 12 ottobre 2024 – ROMA – Teatro dell’Opera

– – Teatro dell’Opera 14 ottobre 2024 – FERRARA – Teatro Comunale

– – Teatro Comunale 16 ottobre 2024 – REGGIO EMILIA – Teatro Romolo Valli

– – Teatro Romolo Valli 18 ottobre 2024 – AVELLINO – Teatro Gesualdo

– – Teatro Gesualdo 20 ottobre 2024 – PALERMO – Teatro Politeama

– – Teatro Politeama 21 ottobre 2024 – CATANIA – Teatro Metropolitan

– – Teatro Metropolitan 23 ottobre 2024 – REGGIO CALABRIA – Teatro Cilea

– – Teatro Cilea 24 ottobre 2024 – CATANZARO – Teatro Politeama

– – Teatro Politeama 28 ottobre 2024 – VERONA – Teatro Filarmonico

– – Teatro Filarmonico 30 ottobre 2024 – BRESCIA – Teatro Grande

– – Teatro Grande 31 ottobre 2024 – BOLOGNA – Europauditorium

– – Europauditorium 3 novembre 2024 – PIACENZA – Teatro Municipale

– – Teatro Municipale 4 novembre 2024 – MANTOVA – Teatro Sociale

– – Teatro Sociale 6 novembre 2024 – CREMONA – Teatro Ponchielli

– – Teatro Ponchielli 7 novembre 2024 – PARMA – Teatro Regio

– – Teatro Regio 9 novembre 2024 – LUGANO (Svizzera) – Teatro Lac

– (Svizzera) – Teatro Lac 11 novembre 2024 – TORINO – Teatro Regio

– – Teatro Regio 12 novembre 2024 – NOVARA – Teatro Coccia

– – Teatro Coccia 14 novembre 2024 – SANREMO (Imperia) – Teatro Ariston

– (Imperia) – Teatro Ariston 16 novembre 2024 – GENOVA – Teatro Carlo Felice

– – Teatro Carlo Felice 18 novembre 2024 – COMO – Teatro Sociale

– – Teatro Sociale 19 novembre 2024 – VERCELLI – Teatro Civico

– Teatro Civico 23 novembre 2024 – UDINE – Teatro Nuovo Giovanni Da Udine

– Teatro Nuovo Giovanni Da Udine 25 novembre 2024 – TRIESTE – Teatro Rossetti

– – Teatro Rossetti 27 novembre 2024 – MILANO – Teatro Arcimboldi