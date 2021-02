in foto: Elisabetta Sirani, Cleopatra, 1664 circa, Olio su tela, 110×91 cm, Collezione Privata

Tornano senza paura ‘Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600‘, la mostra che dal 2 marzo 2021 al Palazzo Reale di Milano è dedicata alle più grandi artiste vissute tra XVI e XVII secolo, da Artemisia Gentileschi a Sofonisba Anguissola, da Lavinia Fontana e Elisabetta Sirani, ma anche Fede Galizia, Giovanna Garzoni e molte altre. Una mostra unica, in epoca di restrizioni anti-Covid19, che è possibile prenotare da ieri 8 febbraio e consentirà al pubblico appositamente distanziato di scoprire e riscoprire l’arte e le incredibili vite di 34 diverse artiste attraverso più di 150 opere, a testimonianza di un’intensa vitalità creativa tutta al femminile, in un singolare racconto di appassionanti storie di donne già “moderne”.

in foto: Fede Galizia, Giuditta con la testa di Oloferne, 1601. Olio su tela, 123×92 cm. Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo – Galleria Borghese

La mostra, promossa dal Comune di Milano e realizzata da Palazzo Reale e Arthemisia, con il sostegno di Fondazione Bracco, e aderisce al palinsesto ‘I talenti delle donne', promosso dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Milano che, fino ad aprile 2021, propone al pubblico un programma multidisciplinare dedicato all’universo femminile. La mostra, che sarà aperta fino al 25 luglio 2021, è curata da Anna Maria Bava, Gioia Mori e Alain Tapié.

L’accesso alla mostra sarà contingentato in ottemperanza a tutte le misure di sicurezza, la prenotazione non è obbligatoria ma consigliata per evitare attese e garantire l’ingresso. Prossimamente si partirà anche con le visite guidate in diretta alla scoperta dei grandi capolavori de ‘Le Signore dell’Arte. Storie di donne tra ‘500 e ‘600'. Una serie di appuntamenti del ciclo Art.Live! con vere e proprie visite guidate, sala per sala, che permetteranno di godersi – da soli o in compagnia della famiglia o degli amici – dal televisore, dal computer o anche dal proprio smartphone, un viaggio unico tra i capolavori di grandi artiste che hanno segnato la storia dell’arte al femminile.