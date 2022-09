La trama di Lacci, il libro di Domenico Starnone che ha ispirato il film con Luigi Lo Cascio Lacci è uno dei libri di maggior successo di Domenico Starnone, portato al Cinema da Daniele Lucchetti e che stasera va in onda su Rai3.

Lacci è uno dei libri più amati di Domenica Starnone, scrittore napoletano autore, tra gli altri, di opere come "Via Gemito", "Scherzetto", "Confidenza", "Ex Cattedra" e l'ultimo "Vita mortale e immortale della bambina di Milano". Pubblicato nel 2014 da Einaudi, è diventato in brevissimo tempo uno dei libri must dello scrittore Premio Strega, trasportato nel 2020 al cinema da Daniele Lucchetti (andrà in onda su Rai3 venerdì 2 settembre) che ha scelto come protagonisti Luigi Lo Cascio e Alba Rohrwacher. I due attori interpretano i due personaggi principali di questo romanzo, ovvero Aldo e Vanda, marito e moglie che a causa di un tradimento si sono lasciati: Aldo è andato via, innamorato di Lidia, abbandonando la moglie e i figli Anna e Sandro, prima di tornare indietro e riprendere la vita che aveva interrotto bruscamente, finché non si scoprirà un segreto.

"Se tu te ne sei scordato, egregio signore, te lo ricordo io: sono tua moglie. Lo so che questo una volta ti piaceva e adesso, all'improvviso, ti dà fastidio". Comincia così il libro di Starnone che è diviso in tre parti. Questa prima parte, come si può intuire, è epistolare e rappresenta il punto di vista di Vanda, una donna arrabbiata, delusa dalle scelte del marito, dal suo averla abbandonata assieme ai figli e dal suo disinteresse verso le loro sorti. La seconda parte, che comincia allo stesso modo, è il racconto dal punto di vista di Aldo che ci dà un'altra prospettiva: i due, ormai anziani sono tornati insieme e l'uomo racconta a modo suo quello che è successo, il tradimento, il suo non odio nei confronti della moglie, il rapporto familiare e fa anche una disamina politica dell'istituzione matrimoniale, fino al racconto dell'evoluzione del loro amore o del disamore, mentre la terza parte è quella in cui a esprimere il proprio punto di vista sono i figli, ormai adulti, che cercano risposte e si raccontano, in qualche modo, l'uno con l'altro.

Crescere e invecchiare, cambiare sia personalmente che nelle relazioni, sono alcune delle cose che Starnone ama indagare nei suoi libri. Lo scrittore sviscera le relazioni, racconta le famiglie mostrandone sia i piccoli gesti d'amore che lo squallore, mostra la rabbia, le incomprensioni e nel caso specifico racconta il dolore dell'abbandono. I lacci che danno il titolo al libro sono quelli che ha insegnato al figlio ad allacciarsi (anche se non lo ricorda e si trova ad aver bisogno di prove materiali per ricordarsene) ma sono anche metafora dei legami che costituiscono la famiglia e in qualche modo riportano Aldo a casa perché "niente è più tenace di quei lacci invisibili che legano le persone le une alle altre".

