Jon Bon Jovi salva una donna dal suicidio: il video sul ponte mentre la convince a non togliersi la vita Jon Bon Jovi stava girando un video musicale sul ponte di Nashville quando la sua assistente ha visto una donna alla ringhiera del ponte, visibilmente scossa e intenzionata a togliersi la vita. Il noto cantante l'ha abbracciata, le ha parlato e l'ha convinta a non suicidarsi. Il video è stata ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona.

Jon Bon Jovi stava girando un video musicale sul ponte di Nashville quando la sua assistente ha visto una donna alla ringhiera del ponte, visibilmente scossa e intenzionata a togliersi la vita. Il noto cantante l'ha abbracciata, le ha parlato e l'ha convinta a non suicidarsi. Il video è stata ripreso dalle telecamere di sorveglianza della zona. La polizia di Nashville attribuisce alla leggenda del rock il merito di averle prestato soccorso sul ponte pedonale Seigenthaler martedì sera. Un portavoce del dipartimento di polizia metropolitana di Nashville ha dichiarato mercoledì alla CNN che la donna, di cui non è stato reso noto il nome, è stata portata in un ospedale locale per cure e accertamenti.

Secondo una dichiarazione pubblicata mercoledì sulla pagina X del dipartimento di polizia metropolitana di Nashville, il musicista "l'ha aiutata a convincerla a scendere dalla sporgenza sopra il fiume Cumberland per mettersi in salvo". "Serve l'impegno di tutti per garantire la sicurezza di tutti", ha aggiunto il capo della polizia di Nashville, John Drake.

Nel video dell'incidente diffuso mercoledì dal dipartimento di polizia metropolitana di Nashville, ripreso da quella che sembra essere una telecamera di sorveglianza, si vede Bon Jovi camminare sul ponte con una troupe quando nota la donna aggrappata alla sporgenza rivolta verso il fiume. La rockstar, accompagnata dalla sua assistente, ha parlato con la donna in difficoltà e alla fine l'ha aiutata ad allontanarsi dalla sporgenza per mettersi in salvo. Il cantante ha infine abbracciato la donna qualche istante dopo.

La CNN ha contattato Bon Jovi per un commento, ma al momento nessuna dichiarazione è stata rilasciata. Solo una fonte vicina ha dichiarato alla CNN che la band stava girando un video musicale sul ponte quando si è verificato l'incidente. Bon Jovi ha maturato esperienza e formazione nell'aiutare le persone in periodi di crisi grazie alla sua JBJ Soul Foundation, da lui fondata nel 2006. La fondazione, secondo il suo sito web , lavora "per spezzare il ciclo della fame, della povertà e della mancanza di una casa" attraverso vari programmi e supportando organizzazioni basate sullo sviluppo della comunità.