James Bowen, autore di A spasso con Bob disperato: “Non ho più i soldi guadagnati grazie al mio gatto” L’ex busker diventato famoso grazie al gatto Bob non può più pagare il mutuo della casa e rischia di ritrovarsi per strada, almeno per un po’ di tempo.

A cura di Redazione Cultura

James Bowen (Jeff Spicer/Getty Images)

L'autore del bestseller A spasso con Bob, l'ex busker James Bowen, ha detto di dover tornare a vivere per strada finché non gli verrà pagata la vendita della casa che non può più mantenere. L'ex artista di strada, la cui storia è diventata prima un libro e poi un film di successo, che hanno dato vita a spin off e sequel, fino a fargli incontrare la Principessa del Galles, Kate Middleton, tornerà a vivere da senzatetto, praticamente come era solito fare quando ancora non era diventato un autore di successo e da milioni di copie vendute in tutto il mondo. Il motivo? L'impossibilità di pagare le rate da oltre 550 mila euro della casa che aveva comprato dopo il successo: rata aumentata a causa del susseguente aumento dei tassi del mutuo.

Bowen non può pagare il trasloco

Lo ha rivelato lui stesso al Daily Mail, spiegando che finché non libererà la casa non riceverà i soldi della vendita, ma in questo momento non ha abbastanza denaro per poter pagare un'impresa di traslochi per liberare la casa, in una spirale che lo a portato a rischiare difinire nuovamente in strada: "Ho dovuto vendere la mia casa, poiché i tassi del mutuo sono schizzati alle stelle e non posso più permettermi di possederla", ha detto lo scrittore, che in quella casa viveva con altri quattro gatti e un cane: "Il problema è che non verrò pagato finché non avrò lasciato la casa vuota e sgomberata. Non ho nemmeno i soldi per l'affitto per un posto temporaneo finché non riesco a trovare una nuova casa, il che significa che io, i miei quattro gatti e Chewbie [il suo cane shih tzu] saremo senzatetto mentre aspettiamo dei soldi".

James Bowen e la Principessa del Galles Kate Middleton (Richard Pohle – WPA Pool/Getty Images)

La richiesta di aiuto

Per questo motivo Bowen ha chiesto ufficialmente a chiunque possa di aiutarlo promettendo di ripagare non appena gli saranno consegnati i soldi della vendita: "Se qualcuno è disposto ad aiutarci, restituirò i suoi soldi al termine della vendita. Non posso spostare le mie cose in deposito e non posso spostare i miei effetti personali nemmeno a casa di un amico senza nulla, devo pagare almeno una società di traslochi per liberare la mia casa e abbastanza per un deposito temporaneo -. ha detto ancora al Daily Mail -. Giuro sull'anima immortale di Bob, la vostra buona azione sarà ricompensata e ripagata non appena sarò in grado di farlo".

La storia di Bowen e del gatto Bob

Il successo di Bowen arrivò quando, mentre suonava per strada a Covent Garden, nel centro di Londra, gli si avvicinò un gatto rosso, Bob, appunto, di cui cominciò a prendersi cura. I video di quel busker col gatto cominciarono a diventare virali su Youtube, fino a portarlo alla pubblicazione e al successo. Nel libro, l'artista spiega come il gatto lo abbia salvato all'eroina: "L'uso di droghe è una cosa egoistica, Bob mi ha dato qualcos'altro su cui concentrarmi" ha spiegato. Purtroppo la morte del gatto, avvenuta a causa di un incidente nel 2020 lo aveva spinto di nuovo nella dipendenza, ma da un anno, ha spiegato Bowen, è di nuovo pulito.