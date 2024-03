Iva Zanicchi annulla il concerto ad Alessandria: “Rinviato a causa di una forte raucedine” Iva Zanicchi è stata costretta a rinviare il concerto di Alessandria, in programma per venerdì 15 marzo, a causa di una “forte raucedine”. Lo staff dell’artista fa sapere che la prossima data è stata fissata per il 27 ottobre, a Roma. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Iva Zanicchi ha rinviato l'imminente concerto in programma ad Alessandria a causa di un problema di salute. La cantante domani, venerdì 15 marzo, aveva in programma l'evento al Teatro Alessandrino di Alessandria ma a causa di una ‘forte raucedine', è stata costretta ad annullarlo. Con una nota diffusa dallo staff dell'artista, la Zanicchi fa sapere che la data sarà recuperata ad ottobre, a Roma.

Iva Zanicchi rinvia la data di Alessandria per raucedine: quando si esibirà

Iva Zanicchi ha una "forte raucedine" e per questo motivo è stata costretta a posticipare il concerto di Alessandria in programma per venerdì 15 marzo 2024. L'evento in questione sarà recuperato il 27 ottobre a Roma, fa sapere lo staff dell'artista attraverso una nota ufficiale. "I biglietti acquistati restano validi per la nuova data, eventuali richieste di rimborso possono essere effettuate presso il circuito di vendita utilizzato in fase di acquisto", conclue.

Anche Loredana Bertè ferma per un problema all'intestino

La spiacevole nota su Iva Zanicchi arriva il giorno dopo della notizia su Loredana Bertè, l'artista che è uscita ieri dall'ospedale dopo alcuni giorni di ricovero a seguito di un problema all'intestino. La cantante ha annullato le date di Roma e Varese per sottoporsi a cure e a tutti gli accertamenti del caso: ieri sera è rientrata a Milano dopo la permanenza in clinica a Roma, dove proseguirà con tutti gli esami, seguita da chi di dovere. A differenza della Bertè, non è arrivato alcun aggiornamento social da Iva Zanicchi, il cui ultimo post su Instagram risale allo scorso 14 febbraio, circa un mese fa, pubblicato per invitare i fan ad accorrere in numerosi al Teatro Alessandrino di Alessandria, il 15 marzo. Colpita da una forte raucedine, è stata costretta a posticipare la data al prossimo 27 ottobre, a Roma.