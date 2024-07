I musicisti di Fiordaliso sono stati derubati, la cantante: “Non è rimasto niente, vi prego aiutateci”

video suggerito

A cura di Daniela Seclì

I musicisti di Fiordaliso hanno subito un furto. Mentre si trovavano a Pontecagnano, qualcuno si è introdotto nel loro furgone e hanno portato via tutti gli strumenti musicali e gli effetti personali. L'artista ha pubblicato un appello su Instagram per rintracciare i responsabili. Poi, ha chiesto aiuto anche nella trasmissione Estate in diretta.

Fiordaliso e l'appello dopo il furto

Ospite di Estate in diretta, Fiordaliso ha voluto ritagliarsi qualche minuto per fare un appello: "Ho bisogno di voi, mi è successa una cosa non proprio carina. Dovete indagare. Hanno rubato gli strumenti a tutti i miei musicisti ieri a Pontecagnano. Vi prego, qualcuno se sa qualcosa…anche perché con gli strumenti ci lavorano questi ragazzi, hanno speso tanti soldi. Vi do questo caso su cui indagare". E ha concluso:

Se qualcuno ha visto qualcosa a Pontecagnano. Hanno rubato tutto quello che c'era in questo furgone. Non c'è più niente. Sono gli strumenti di lavoro, è questo che dà fastidio.

L'appello del musicista Alberto Bianchi

Uno dei musicisti, Alberto Bianchi, ha pubblicato un lungo post in cui ha raccontato l'accaduto: "Intorno alle 13:30, di ritorno da un concerto con Marina Fiordaliso, in zona Litoranea Pontecagnano hanno aperto il nostro furgone e rubato i nostri strumenti: Testata Chitarra Marshall, JVM 410H, Testata Basso Markbass, Little Mart SeR, Cassa basso Ularibass New York 212, Pianoforte Nord Piano 3, Basso elettrico F BASSENS, Palante 14° e Floor Tom 14, DS DRUM mod. VENOM. Oltre a questi strumenti hanno preso i nostri trolley con effetti personali e due tablet. Vi chiediamo la gentilezza di condividere questo post e chiunque fosse a conoscenza di qualcosa può contattarci". L'appello è stato condiviso da Fiordaliso che ha chiesto ai suoi follower di aiutare i musicisti a ritrovare gli strumenti, condividendo le parole di Alberto Bianchi.

