Gli Aerosmith, stop ai tour: "La voce di Steven Tyler dopo l'infortunio non è la stessa, dobbiamo ritirarci" Gli Aerosmith hanno cancellato il tour d'addio dopo la conferma che il frontman Steven Tyler non riuscirà a riprendersi completamente dal suo problema alle corde vocali.

Gli Aerosmith hanno cancellato il tour d'addio a causa dell'infortunio che ha colpito Steven Tyler l'anno scorso. Il gruppo rock statunitense ha dichiarato che il problema alle corde vocali del frontman non è stato superato "nonostante abbia trascorso mesi lavorando instancabilmente per riportare la sua voce al livello in cui era prima dell'infortunio".

Il comunicato degli Aerosmith sui social

L'annuncio dello stop ai concerti degli Aerosmith è arrivato con una nota pubblicata su Instagram, in cui si sottolinea come sia stato difficile per il gruppo nato nel 1970 arrivare a una decisione del genere. Nella dichiarazione condivisa sui social, si legge:

È stato un onore vedere la nostra musica diventare parte della vostra vita. In ogni club, in ogni grande tour e in ogni momento grandioso e privato ​​ci avete dato un posto nella colonna sonora delle vostre vite. Come sapete, la voce di Steven è uno strumento come nessun altro. Ha trascorso mesi lavorando instancabilmente per riportare la sua voce al livello in cui era prima del suo infortunio. Lo abbiamo visto lottare nonostante avesse il miglior team medico al suo fianco. Purtroppo, è chiaro che una completa guarigione dal suo infortunio vocale non è possibile. Abbiamo preso una decisione straziante e difficile, ma necessaria, come una band di fratelli, di ritirarci dal palco.

L'infortunio di Steven Tyler

Nel settembre del 2023 il Peace Out: The Farewell Tour era stato posticipato di un anno a causa di un infortunio subito da Tyler: la frattura della laringe. Il cantante aveva annunciato sul suo profilo Instagram:

Sono affranto, ma mi è stato detto dal dottore di non cantare per i prossimi 30 giorni. Durante il concerto di sabato mi sono infortunato alle corde vocali, arrivando anche a sanguinare. Siamo costretti a posticipare alcuni concerti così da poter tornare con il concerto che meritate.