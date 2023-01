Giorno della Memoria 2023, frasi e citazioni più significative per non dimenticare la Shoah Il Giorno della memoria è una ricorrenza internazionale stabilita per commemorare le vittime dell’Olocausto. Si celebra il 27 gennaio perché è il giorno in cui le truppe dell’Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Ecco alcune frasi e riflessioni sull’argomento, da Primo Levi ad Anna Frank, fino a Liliana Segre.

A cura di Cristina Somma

Rose e lettera con su scritto "#weremember", sul Memoriale dell’Olocausto a Berlino, Germania, (AP/LaPresse/Markus Schreiber)

Il Giorno della Memoria nasce per commemorare in tutto il mondo le vittime dell'Olocausto, ovvero lo sterminio delle categorie considerate "indesiderabili", come ebrei, omosessuali, portatori di handicap e rom, da parte dei nazisti durante la seconda guerra mondiale. Si celebra il 27 gennaio di ogni anno perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. Nel 2005 l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha celebrato il 60esimo anniversario della liberazione dei campi di concentramento nazisti e della fine dell'Olocausto in una sessione speciale tenutasi a gennaio. Successivamente, in quello stesso anno, è stato deciso di dedicare una giornata al ricordo delle vittime. È stato così stabilito dalla risoluzione 60/7 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1º novembre 2005 durante la 42ª riunione plenaria.

L'Olocausto viene anche chiamato Shoah, ma qual è la differenza? Entrambi i termini servono a indicare lo sterminio degli ebrei avvenuto nel medesimo periodo storico, ovvero durante la seconda guerra mondiale. Il termine Olocausto traduce dal greco una forma di sacrificio, praticata dagli ebrei nell'antichità, in cui la vittima animale veniva interamente bruciata sull'altare. L'idea del sacrificio è sicuramente pertinente a quello che è accaduto agli ebrei e alle categorie fragili durante la seconda guerra mondiale, ma l'ambiguità dell'attribuzione al sacrificio animale, al fumo dei campi di sterminio e a un rito che faceva parte di una tradizione, ha reso questa parola inadeguata secondo alcuni che nel tempo hanno preferito adottare un altro termine per indicare lo stesso genocidio, introducendo quindi il termine ebraico Shoah che significa ‘tempesta devastante' e rende meglio l'idea della distruzione senza alcuna attribuzione di tipo rituale o culturale che possa suscitare fraintendimenti. Sono stati tanti, nel tempo, i personaggi celebri he si sono occupati di questo tema e lo hanno sentito e fatto proprio. C'è chi lo ha vissuto e chi invece l'ha commemorato con estrema sensibilità, da Primo Levi ed Anna Frank fino a Mattarella e Liliana Segre..

(Ph. Francesco Bozzo/LaPresse) Milano, 2019. Cerimonia di consegna delle Medaglie d’onore della Presidenza della Repubblica ai cittadini deportati ed internati nei lager nazisti presso l’istituto Gentileschi. In foto: Liliana Segre

Frasi celebri e riflessioni sull'Olocausto per il Giorno della Memoria