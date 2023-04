Frasi sul 25 aprile, le citazioni più famose su libertà e resistenza per gli auguri Oggi, martedì 25 aprile 2023, si celebra il 78esimo anniversario della Festa della Liberazione, commemorando la lotta partigiana dalla dittatura nazifascista. Abbiamo selezionato le frasi più significative per l’occasione.

A cura di Vincenzo Nasto

Celebrazione 25 Aprile 1945

Oggi, 25 aprile 2023, si celebra la 78° Festa della Liberazione: si tratta di un anniversario significativo nella storia italiana, che commemora la liberazione dell’Italia dal nazifascismo. Giornata simbolo della resistenza partigiana durante la seconda guerra mondiale, fu scelto il 25 aprile 1945 perché cominciò la ritirata dei tedeschi e dei soldati della Repubblica di Salò da Milano e Torino. Tra gli eventi organizzati in tutta Italia per la commemorazione della giornata, il più importante è la visita da parte del presidente della Repubblica italiana e delle alte cariche dello Stato al Milite Ignoto presso l’Altare della Patria a Roma. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi, citazioni famose, memorie e aforismi sul tema: troverete anche le parole di personaggi come il presidente Sandro Pertini, Antonio Gramsci, Piero Calamandrei, Liliana Segre e Pier Paolo Pasolini.

Le frasi di auguri più belle il 25 aprile 2023 per la Festa della Liberazione

Buon 25 aprile! Questa giornata è nata per celebrare la liberazione del nostro Paese. Che ci sia sempre il desiderio di essere liberi, coraggiosi e fedeli ai nostri principi.

Il 25 aprile ci ricorda come anche le cose che oggi ci sembrano più scontate, in realtà, siano state combattute con coraggio e forza. Buona festa della Liberazione!

Il presidente Mattarella, 25 aprile 2022

Buona festa della liberazione a tutti quelli che credono nella libertà, nell’uguaglianza, nel coraggio e nella speranza.

Oggi si festeggia la libertà. Il giorno della liberazione da un regime opprimente. Dobbiamo fare in modo di non permettere che accada mai più. Buon 25 aprile.

Oggi, 25 aprile, ci sono ancora nemici da affrontare. La mancanza di memoria e l’assenza di verità

Buon 25 aprile 2023, frasi e citazioni famose sulla resistenza partigiana e antifascista

Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero perché lì è nata la nostra costituzione. (Piero Calamandrei)

La Costituzione è un buon documento, ma spetta ancora a noi fare in modo che certi articoli non rimangano lettera morta, inchiostro sulla carta. In questo senso la Resistenza continua. (Sandro Pertini)

La Resistenza e il Movimento Studentesco sono le due uniche esperienze democratiche-rivoluzionarie del popolo italiano. Intorno c'è silenzio e deserto: il qualunquismo, la degenerazione statalistica, le orrende tradizioni sabaude, borboniche, papaline. (Pier Paolo Pasolini)

25 aprile, Festa della Liberazione

Tu non sai le colline dove si è sparso il sangue. Tutti quanti fuggimmo, tutti quanti gettammo l'arma e il nome. (Cesare Pavese)

Sempre sulle lapidi, a me basterà il mio nome, le due date che sole contano, e la qualifica di scrittore e partigiano. Mi pare di aver fatto meglio questo che quello. (Beppe Fenoglio)

Le migliori frasi e aforismi sulla libertà per gli auguri del 25 aprile 2023

25 Aprile. Una data che è parte essenziale della nostra storia: è anche per questo che oggi possiamo sentirci liberi. Una certa Resistenza non è mai finita. (Enzo Biagi)

Alla più perfetta delle dittature preferirò sempre la più imperfetta delle democrazie. (Sandro Pertini)

Coltivare la Memoria è ancora oggi un vaccino prezioso contro l'indifferenza e ci aiuta, in un mondo così pieno di ingiustizie e di sofferenze, a ricordare che ciascuno di noi ha una coscienza e la può usare. (Lilana Segre)

25 Aprile, Festa della Liberazione