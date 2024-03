Festa del Papà 2024, le frasi di auguri più belle da dedicare il 19 marzo a San Giuseppe Oggi, martedì 19 marzo, viene celebrata la Festa del Papà 2024. Abbiamo deciso di selezionare per voi le migliori frasi di auguri, citazioni famose anche per i papà che non ci sono più e per chi festeggia il proprio onomastico nel giorno di San Giuseppe. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, martedì 19 marzo, si festeggia la Festa del Papà 2024, la giusta occasione per festeggiare un pilastro fondamentale della famiglia. La ricorrenza si lega alla figura di San Giuseppe, padre putativo di Gesù, e al giorno del suo decesso. San Giuseppe viene rappresentato nel Vangelo di Matteo come "uomo giusto" e viene considerato patrono della Chiesa Cattolica, ma soprattutto protettore dei padri di famiglia. Per questo motivo abbiamo deciso di selezionare per voi le migliori frasi di auguri, citazioni famose, ma anche messaggi brevi e frasi commoventi da dedicare ai papà, anche quelli che non ci sono più. Da Umberto Eco a Democrito, da Gabriel Garcia Marquez a Susan Gale, abbiamo selezionato anche alcune frasi per chi festeggia il proprio onomastico a San Giuseppe.

Auguri per la Festa del Papà 2024, frasi e citazioni famose il 19 marzo

Un cuore di padre è il capolavoro della natura. (Antoine François Prévost)

Un padre è meglio di cento insegnanti. (George Herbert)

Non è difficile diventare padre. Essere un padre: questo è difficile. (Wilhelm Busch)

Subito dopo Dio, viene Papà. (Wolfgang Amadeus Mozart)

Non importa chi fosse mio padre; importa ciò che mi ricordo che fosse. (Anne Sexton)

Credo che si diventi quel che nostro padre ci ha insegnato nei tempi morti, mentre non si preoccupava di educarci. Ci si forma su scarti di saggezza. (Umberto Eco)

È noto che il sorriso di un padre illumina l’intera giornata di un bambino. (Susan Gale)

Ogni uomo può essere un padre, ma ci vuole qualcosa di speciale per essere un papà. (Anne Geddes)

La saggezza del padre è il più grande ammaestramento per i figli. (Democrito)Quando mi sento solo e triste sei qui con me, quando i problemi sono troppi ho te accanto. Non potrò mai fare abbastanza per ricompensarti dell'amore che mi hai dato, posso solo volerti bene. Auguri papà.

A te che sei lassù, ma non hai mai lasciato il mio cuore.

Le frasi di auguri più belle da dedicare a San Giuseppe 2024 per l'onomastico

Oggi non possono mancare le tradizionali zeppole di San Giuseppe. Auguri a te e a tutti i papà del mondo!

San Giuseppe, uomo, sposo, padre, giusto, fedele, libero. Auguri a tutti i Giuseppe e buona festa del papà!

San Giuseppe. È un gigante del silenzio e la sua grandezza incommensurabile è proprio questo silenzio.

(Maurice Zundel)

San Giuseppe è la più bella figura d'uomo concepibile e che il cristianesimo ha realizzato.

San Giuseppe ha vissuto come tutti: non c'è una parola sua, non c'è niente, niente: più povera di così una figura non può essere. (Don Luigi Giussani)

È san Giuseppe, umile custode di un tesoro prezioso, il modello da incarnare con sempre maggiore efficacia nel mondo di oggi. (Matteo Liut)

Oggi la Chiesa celebra San Giuseppe, patrono universale della famiglia. Auguri a tutti coloro che ne portano il nome e ai papà.

Auguri di buon onomastico e buona festa del papà.