Fedez sul caso Diddy: “Gli invitati ai White Party oggi hanno paura. Justin Bieber ora è in clinica”

Fedez e Mr. Marra hanno dedicato una puntata del loro Pulp Podcast al caso P. Diddy, ex re dell'hip hop ora in carcere accusato di violenze, stupro, favoreggiamento alla prostituzione e traffico sessuale. Il rapper milanese con gli ospiti Eli in Crimeland e Berry, ha raccontato di conoscere persone che frequentavano i White Party: "Mi hanno detto delle cose, tutti sapevano cosa succedeva".

Le parole di Fedez sul caso Diddy

Fedez, nel suo Pulp Podcast, ha parlato del caso Diddy e delle sue feste, i White Party, durante le quali si consumavano abusi e violenze: "Ho sentito delle persone che andavano a questi party qui e mi hanno detto delle cose. Non posso dire chi mi ha detto tutto, perché devo salvaguardare la mia fonte, ma mi hanno detto cose inerenti a BIG e Tupac" ha dichiarato Fedez nel podcast. Il rapper milanese ha raccontato che gli hanno svelato cosa accadeva durante quelle feste private, "e rispetto al fatto che molte delle star di Hollywood che andavano a quei party, oggi hanno molta paura, perché parrebbe che la condotta di Sean Combs fosse palese a tutti loro. Loro sapevano quello che lui faceva, era quasi inevitabile non saperlo", ha aggiunto.

Su Justin Bieber: "È in clinica da alcuni giorni"

Justin Bieber sarebbe stata una delle vittime di Puff Daddy o Diddy. A tal proposito, Fedez ha commentato: "A conti fatti Justin Bieber non ha mai detto nulla a riguardo. Nel testo di Yummy, parafrasandolo, direbbe come è stato utilizzato dall’industria, ma in generale. Nel video musicale si capisce qualcosa, ma è sempre stato generico. È indubbio che sia stato ses*ualizzato e inghiottito in un vortice che non gli ha fatto bene fin da quando era bambino". Il rapper, poi, ha spiegato di aver saputo che ora il cantante di fama mondiale si trova in clinica. Le sue parole:

Io ora vi leggo le mie notizie scoop. Ho le mie fonti, non vi dirò chi è. A me è stato detto questo da persone molto vicine ai protagonisti e informate: "Tutti sapevano tutto. Justin Bieber è in clinica da un paio di giorni. Diddy è un criminale molto serio, filmava e poi ricattava. The Notorious B.I.G. l’ha fatto fuori lui.