Emma Marrone contro chi critica il suo Natale in Caserma: “C’erano tutti i familiari, siete brutte persone” Emma ha risposto ad alcune critiche arrivate dopo la condivisione del post in cui parlava del Natale passato con la madre nella caserma dei vigili del fuoco dove lavora il fratello. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione Cultura

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Emma Marrone ha postato alcune foto del suo Natale passato nella caserma dei Vigili del Fuoco dove lavora il fratello Francesco: la cantante ha passato lì il 25 dicembre, assieme alla madre e ai familiari degli altri pompieri. Alcune foto e una didascalia molto tenera, che faceva riferimento anche a questo secondo Natale senza il padre che avevano comunque voluto passare in famiglia, e visto che il fratello – vigile del fuoco dall'ottobre 2022 – non poteva scendere da loro, la decisione era stata quella di andare loro da lui. Insomma, aveva tutti gli ingredienti per essere una bella storia familiare, ma stando al racconto di Emma, anche questa volta i social hanno trasformato tutto ciò in uno sfogatoio.

Emma, infatti, ha condiviso una storia Instagram in cui ha messo in evidenza la scritta "Siete brutte persone" e in cui si è sfogata contro coloro che l'hanno criticata e hanno criticato la scelta di passare in caserma il giorno di Natale. Da quello che si capisce, ascoltando la cantante, pare che alcuni abbiano addirittura visto come un privilegio il poter passare in caserma il Natale, come se la loro presenza avesse potuto intralciare il lavoro dei pompieri: "Mi ero ripromessa di non fare questo tipo di video, però sto leggendo delle polemiche veramente allucinanti, quindi metto due puntini sulle i: la polemica è ‘siccome è Emma Marrone, il giorno di Natale sta in Caserma'. No. C'erano tutti i familiari, i bambini, i genitori, in caserma con me, quel giorno, a festeggiare il Natale con i nostri cari, ed è ovvio che se fosse suonato l'allarme sarebbero scappati via a fare il loro lavoro".

Insomma, Emma ha voluto spiegare l'ovvio, evidentemente toccata da commenti che non tenevano conto della lontananza dei vigili del fuoco dalle famiglie, ma anche l'ovvietà del fatto che prima di tutto i pompieri rispondono alle chiamate di soccorso, quindi, ovviamente, in caso di pericolo sarebbero accorsi per risolvere la situazione. Emma, quindi, ha continuato: "Siccome siete delle brutte persone e a Natale forse siete anche peggio – perché le brutte persone lo sono sempre -, ma ci tenevo a sottolineare questa cosa, che non c'era niente di male, c'erano solo dei familiari, insieme, il giorno di Natale, soprattutto quelli lontani, che non riescono mai a vedere i propri cari, però voi siete delle brutte persone, molto brutte, proprio orrende. Ogni tanto i commentini teneteveli per voi perché fate le figure di m**da. Buon anno".

Su Instagram, comunque, ci sono anche sono tantissime persone che hanno sottolineato la bellezza del messaggio, facendole gli auguri. Il 25 dicembre Emma aveva condiviso alcune foto che la ritraevano assieme alla madre e al fratello in caserma, c'era anche una foto con i disegni dei bambini accorsi dai familiari e anche la tavola imbandita. Proprio dal senso di mancanza era partita la didascalia della cantautrice, prossima protagonista al Festival di Sanremo: "A Natale le mancanze si moltiplicano.. L'importante é trovare sempre il modo di essere uniti.. Buon natale a tutti amici cari.. Soprattutto a chi é solo .. lasciato perso e dimenticato..❤️" aveva scritto Emma, ringraziando, infine, il comando dei Vigili del fuoco: "Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in Famiglia. Sempre grata!".