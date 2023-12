Il Natale speciale di Emma Marrone: la cantante festeggia con madre e fratello dai pompieri Emma Marrone ha festeggiato Natale assieme alla madre nella caserma dei pompieri di Piacenza dove è operativo il fratello Francesco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Francesco Raiola

Emma con la madre e il fratello (ph Instagram)

È stato un Natale speciale quello che Emma Marrone ha trascorso quest'anno. La cantante, infatti, lo ha passato assieme ai Vigili del Fuoco del Comando di Piacenza, dove lavora il fratello Francesco. Niente Puglia, quindi, per l'autrice di Souvenir che ha terminato il tour nei club pochi giorni fa e ha fatto in tempo a presentare il titolo della sua canzone con cui gareggerà al prossimo Festival di Sanremo prima di raggiungere il fratello, assieme alla madre. Francesco marrone, infatti, ha prestato giuramento un anno fa, a ottobre 2022, pochi mesi dopo la scomparsa del padre Rosario.

E proprio al padre fa riferimento la cantante quando parla delle mancanze che a Natale si moltiplicano. Su Instagram, infatti, la cantautrice ha postato le foto in Caserma, da quella col fratello e la madre alla tavola imbandita, fino a un cartellone con i disegni di alcuni bambini proprio per i pompieri. La cantante ha scritto: "A Natale le mancanze si moltiplicano.. L'importante é trovare sempre il modo di essere uniti.. Buon natale a tutti amici cari.. Soprattutto a chi é solo .. lasciato perso e dimenticato..❤️🙏🏻 Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in Famiglia. Sempre grata!".

Nelle scorse settimane la cantante è stata protagonista di un tour nei club sold out per presentare il suo ultimo album Souvenir, uscito lo scorso 13 ottobre; tour che è terminato il 22 dicembre scorso a Firenze: "Piangere di gioia e di nostalgia.. É stato un tour nei Club incredibile. È stato un altro viaggio in una nuova dimensione. Non mi scorderò mai dei vostri occhi. Del vostro cuore" ha scritto per ringraziare i fan. La cantante era ancora in giro per l'Italia quando ha saputo che la sua canzone, Apnea, era stata scelta per partecipare al prossimo Festival. Emma, quindi parteciperà, ancora una volta, tra i Big di Sanremo, kermesse che ha già vinto e di cui è stata anche presentatrice.