Di cosa parlerà il libro di Alessia Lanza pubblicato da Mondadori: TikTok, paure e voglia di farcela Alessia Lanza, una delle creator più famose in Italia pubblicherà un libro per Mondadori Electa e già si sprecano polemiche e numeri da classifica. ma di cosa parlerà questo libro?

A cura di Redazione Cultura

Alessia Lanza, una delle creator di TikTok più famose d'Italia, ha annunciato qualche giorno fa che pubblicherà il suo libro d'esordio, "Non è come sembra", con Mondadori Electa, leader per quanto riguarda le pubblicazioni di personaggi protagonisti dei social e Lanza è una di queste con 3.8 milioni di follower su TikTok e 1.3 milioni su Instagram e un cameo nel video di "La dolce vita". Le classifiche, in questi anni, si sono riempite di questi libri di "Varia" portando con sé sempre enormi polemiche. Non farà eccezione neanche il momento in cui questo libro scalerà le classifiche di vendita – ne ha già scalate alcune di Amazon con la pre-sale – portando con sé numerose polemiche. Ma il punto è sempre come affrontare questo materiale: valutarlo come oggetto letterario, appunto, poterebbe frustrazione, quando, invece, non è altro che un altro luogo del racconto di sé, che passa dai social alla carta che, checché se ne dica, ha ancora il suo valore.

Intanto la prima polemica che ha accompagnato il libro autobiografico di Lanza è stato per la copertina che mostra la creator nuda. Il nudo in copertina chiama subito al marketing, giocando, al solito, con l'idea di mettersi a nudo e raccontarsi. Prima di leggere il libro, quindi capire cosa e come è scritto, possiamo dire che almeno su questo siamo già alla retorica un po' stantìa, dopodiché ognuno deve fare ciò che vuole col proprio corpo e Lanza non fa eccezione: "A tal proposito, quando mi è stato proposto lo scatto della copertina – ha scritto su Instagram -, l’ho accolta quasi come una sfida con me stessa, ed ho deciso di accettare, nonostante le mille paranoie. La verità è che ho scritto questo libro principalmente per me stessa, per cercare di mettere in ordine un po’ di quel caos che ho nella testa, ma che non sempre si vede. Ma d’altronde nulla è come sembra". È stato divertente, però, il video in cui l'ha mostrata, la copertina, ai genitori e al fratello.

Sui social, inoltre, chiarisce subito un punto, ovvero quello della scrittura. Spesso questo tipo di libri, non è un mistero, dà da mangiare ai ghostwriter, ma Lanza rivendica la scrittura e se ne assume la responsabilità: "Ho scritto un libro. Si, per quanto mi sembri assurdo l’ho scritto davvero io, proprio io..! Scriverlo è stato travolgente, un bellissimo viaggio che allo stesso tempo mi ha messa a dura prova. Non mi sembra reale, sono spaventata ma emozionata al tempo stesso". Ma di cosa ci parlerà? Lo spiega la scheda che conferma quanto immaginato, aggiungendo il lato più sensibile e soprattutto aprendo alla questione dell'aiuto per gestire un successo così grande e precoce.

"Chi è davvero Alessia Lanza? Sui social appare bella, simpatica, autoironica, intelligente. E una delle creator più note e amate del web. Ma dietro lo schermo del cellulare si cela molto di più – si legge nella nota stampa -. Per rispondere a questa domanda, Alessia si mette a nudo e rivela le sue emozioni, che ha imparato ad affrontare anche grazie al percorso con una psicologa. Così in questo libro, raccontato in maniera sfrontata, con ironia e senza peli sulla lingua, scopriremo, attraverso una serie di argomenti cari ad Alessia, le sue paure e le sue ansie – dal timore del giudizio degli altri alla sindrome della sottona -, ma anche il suo coraggio nell'esporsi, la sua forza e il desiderio di affermazione. Per scoprire che la risposta alla domanda iniziale è molto semplice: non è come sembra". Il libro esce il prossimo 29 novembre, ma qualche anticipazione sarà sicuramente nei video social della creator.