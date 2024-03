Concerto di Levante annullato a Firenze per lutto: “Abbiamo perso un amico, vi chiedo perdono” Levante annulla il concerto previsto lunedì 18 marzo a Firenze per la morte di un suo collaboratore. L’annuncio arriva con una storia su Instagram: “Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Levante annulla il concerto a Firenze di lunedì 18 marzo per la morte improvvisa di un suo collaboratore. L'annuncio della cantante arriva con una storia sul proprio profilo Instagram: "Vi chiedo perdono. Non posso salire su questo palco oggi". L'esibizione, prevista al Teatro Verdi con il tour Opera Futura, è stata rimandata a sabato 27 aprile.

Levante in lutto, annullato concerto

È nero lo sfondo che Levante sceglie per la sua story Instagram in cui comunica che il concerto previsto per la sera del 18 marzo sarà annullato. "Chiedo perdono a tutte le persone che aspettavano questo giorno da tempo, per riabbracciarmi a Firenze – scrive la cantante siciliana – Vi chiedo perdono non posso salire su questo palco oggi. Non davanti a questo dolore che la mia famiglia d’arte sta sentendo. Abbiamo perso un amico, un fratello, un figlio e sentiamo il bisogno, almeno per oggi, di rimanere in silenzio. Se n’è andato un grandissimo professionista, persona dal cuore grande. Ci mancherà per sempre".

Il comunicato di Vivo Concerti

Una nota è arrivata anche dagli organizzatori del live, Vivo Concerti.Nel comunicato si legge: "La data di questa sera del tour Opera Futura Live nei Teatri prevista al Teatro Verdi di Firenze è rimandata a sabato 27 aprile 2024, a causa dell’improvvisa scomparsa di un membro dello staff tecnico. Vivo Concerti, Levante, il Management, la Band e tutta la squadra sono vicini alla famiglia e a tutti coloro che lo conoscevano". Quella a Firenze sarebbe stata la terza tappa di Opera Futura. Le prime due date del tour sono state il 10 marzo 2024 a Isernia e il 13 marzo a Livorno, la conclusione è prevista per il 19 maggio a Udine, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. In un'intervista al Giorno, Levante diceva: "Tornare sul palco è come tornare a casa dopo un lungo viaggio. Sospiri e dici ‘È qui che voglio stare'. La musica dal vivo ti restituisce il senso di tutto il lavoro fatto, delle canzoni composte, delle emozioni raccontate".