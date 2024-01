Come sta Lewis Capaldi, affetto da Sindrome di Tourette: il cantante aggiorna sulla sua salute Lewis Capaldi ha dato un aggiornamento sulle sue condizioni di salute, dopo l’annuncio di un lungo stop per conoscere meglio e convivere con la Sindrome di Tourette: “Sto lavorando con professionisti incredibili che mi stanno aiutando a conoscere e affrontare meglio i problemi”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Lewis Capaldi, foto di Getty Images e Instagram Account @lewiscapaldi

Sono passati già alcuni mesi dall'ultima esibizione di Lewis Capaldi, lo scorso giugno, quando, accompagnato dal pubblico del Glastonbury Festival nel Regno Unito, aveva cantato Someone You Loved. Poi la lunga pausa annunciata in un post su Instagram, un periodo in cui l'autore britannico avrebbe lavorato sulla convivenza con la Sindrome di Tourette, condizione rivelata negli ultimi 18 mesi. Proprio nelle ultime ore del 2023, Lewis Capaldi, con un post su Instagram, ha voluto aggiornare i fan sulle sue condizioni, toccando anche un tema come il ritorno alla musica dal vivo: sembra che bisognerà attendere ancora un po' per rivederlo sul palco.

Nel post sul suo account Instagram, Lewis Capaldi ha raccontato di come abbia vissuto gli ultimi mesi del 2023 "lavorando con professionisti incredibili che mi stanno aiutando a conoscere e affrontare meglio i problemi dovuti alla Sindrome di Tourette e all'ansia". Un messaggio positivo che viene sottolineato anche quando afferma di aver notato "un netto miglioramento" da quando ha annunciato la pausa a giugno. Solo un anno fa, sulla piattaforma Netflix, era stato pubblicato un documentario su Capaldi dal titolo: Lewis Capaldi: How I'm Feeling Now. Nel biopic venivano mostrate le insicurezze dell'autore britannico nella gestione della fama e nel rapporto con il pubblico, un continuo senso di inadeguatezza legata alla grandi aspettative sul suo futuro musicale.

Capaldi cita proprio il lavoro, con la regia di Joe Pearlman, come una delle prove più chiare su come lo stress per la propria carriera musicale, lo abbia poi costretto a uno stop lo scorso giugno. Una pausa che sembra non aver una data di scadenza, per ora, con il cantante che ha spiegato: "Per ora continuerò a prendermi del tempo per prendermi cura di me stesso, magari scrivendo un po' di musica e prendendomi un momento per riflettere su alcuni degli anni più incredibili della mia vita. Voglio essere assolutamente sicuro di essere al 100% prima di tornare di nuovo là fuori per altri spettacoli e fare ciò che amo più di ogni altra cosa!".

Allo stesso tempo, Capaldi nel 2023 aveva pubblicato il suo ultimo album Broken By Desire to Be Heavenly Sent, al secondo posto tra gli album più venduti nella prima settimana d'uscita nel 2023 dopo 1989 (Taylor's Version) di Taylor Swift. Proprio quel lavoro, nelle scorse ore, ha raggiunto la sua forma finale con l'aggiunta di cinque nuove canzoni, che fanno parte della deluxe pack del disco: Strangers, A Cure For Minds Unwell, Someone I Could Die For, The Ancient Art Of Always Fucking Up e Old Navy Blue. Una scelta, quella di includere i cinque brani nel suo secondo album in studio, raccontata così: "Queste canzoni significano moltissimo per me e mi sarebbe dispiaciuto se non fossi stato in grado di condividerle".