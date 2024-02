Come cambia l’Italia di Fabri Fibra dal 2007 al 2024: “Ci saranno due collaborazioni” Fabri Fibra ha annunciato l’uscita di In Italia 2024, il secondo episodio dello storico brano contenuto in Bugiardo del 2007 con Gianna Nannini: come cambierà la versione e chi potrebbero essere le due collaborazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Fabri Fibra, foto di Enrico Rassu

A 16 anni di distanza, Fabri Fibra riporta in vita uno dei brani più importanti della sua discografia. Stiamo parlando di In Italia, il brano pubblicato nel 2007, prodotto da Big Fish e che vide anche la partecipazione di Gianna Nannini. Il rapper ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con una casacca della nazionale di calcio maschile italiana, con una tag dietro le sue spalle che riporta In Italia 2024. Nella didascalia del post, l'autore ha specificato che, anche questa volta, ci sarà qualcuno ad accompagnarlo in questa traccia, ma non sono stati ancora svelati i nomi. Maggiori informazioni sono arrivate durante la sua partecipazione al talk E poi c'è Cattelan, in cui Fibra è stato ospite nelle scorse ore: "Cambia chi ci rappa sopra, ci sono due featuring importanti che non si possono dire. Spacca tantissimo, non vedo l'ora".

Come cambia In Italia 2024 rispetto alla sua versione originale

Ma cosa sappiamo del nuovo capitolo di In Italia? Tra le informazioni già note, proposte proprio da Fabri Fibra nelle scorse ore al talk E poi c'è Cattelan, è la produzione del brano, originariamente affidata a Big Fish. Proprio Fibra ha sottolineato che il beat di In Italia 2024 sarà lo stesso di quello originale: "Cambia il testo, ma non la musica. Voglio riportare una strumentale così forte e buttarla in mezzo al mercato della trap". La produzione di Big Fish originale campionava il brano We Will Rock You dei Queen, ma potremmo assistere a qualche piccola modifica del produttore milanese, soprattutto dopo l'annuncio, dello stesso Fibra sulla presenza di ben due collaborazioni: "Cambia chi rappa sopra, ci sono due feat importanti che non si possono dire. Spacca tantissimo, non vedo l'ora. L'abbiamo fatta perché c'è qualcosa in più da dire sul tema, e gli artisti che hanno partecipato hanno aggiunto il loro punto di vista".

Quali saranno i temi toccati in Italia 2024

Sono già comparse alcune indiscrezioni sul web tra i possibili candidati a comparire in Italia 2024: tra le tesi più condivise, c'è quella del giornalista Gabriele Parpiglia. I nomi che sarebbero circolati sul suo profilo sono quelli di Emma Marrone e BabyGang, due racconti che potrebbero già ampliare la narrazione originale del brano, che nel 2008 concentrava il proprio messaggio sui problemi della penisola, dalla malasanità, alla disoccupazione e il precariato giovanile: una scatola in cui l'autore cercò di raccogliere, con un brano nazional-popolare, ciò che era la denuncia sociale, già emersa nei suoi lavori del passato. Potrebbe essere plausibile la presenza di questi due nuovi autori, soprattutto per l'immaginario di rivalsa sociale che hanno proiettato nella loro carriera musicale: dal successo di Emma Marrone con Apnea a Sanremo 2024 che simboleggia il suo punto più alto, al successo musicale di Baby Gang, che ribalta la narrazione perdente del sistema carcerario, ma soprattutto dell'immigrazione in Italia.