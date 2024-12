video suggerito

Chi vincerà X Factor 2024, i pronostici sui finalisti: Mimì in vetta, la meteora Patagarri Giovedì 5 dicembre, si terrà la finale di X Factor 2024 a Napoli, in Piazza Plebiscito. A contendersi la vittoria finale saranno Mimì, i Les Motives, Lorenzo Salvetti e i Patagarri. Qui i pronostici sulla vittoria finale.

A cura di Vincenzo Nasto

Mimi e i Patagarri, X Factor 2024

Giovedì, 5 dicembre, si terrà in Piazza Plebiscito a Napoli la finale di X Factor 2024. Dopo l'ultima manche, i concorrenti a potersi esibire sul palco sono: Mimì per la squadra di Manuel Agnelli e Lorenzo Salvetti, i Les Motives e i Patagarri per la squadra di Achille Lauro. Le ultime puntate infatti, hanno decretato l'uscita di Francamente e Lowrah, rispettivamente nella squadra di Jake La Furia e Paola Iezzi. Proprio l'uscita di Francamente in semifinale, nella seconda manche a eliminazione contro Mimì, una finale anticipata, sembra aver cambiato i pronostici sul vincitore di X Factor, che si aggiudicherà un contratto discografico. Solo qualche minuto prima, erano stati eliminati i PUNKCAKE, altra band in grado di ottenere una riconoscibilità all'interno della trasmissione. Quest'anno saranno due le band a esibirsi in finale: è accaduto solo un'altra volta nelle 18 edizioni della trasmissione, due anni fa con i Tropea e i Santi Francesi, che vinceranno poi la competizione. Ma chi sono i favoriti alla vittoria di X Factor 2024?

1) Mimì

Per il percorso condotto soprattutto nella fase live della trasmissione, la favorita alla vittoria del programma non può che essere Mimì. La concorrente, guidata dal giudice Manuel Agnelli, ha saputo meglio di altri rivisitare un repertorio italiano, vedi La Sera Dei Miracoli di Lucio Dalla, ma anche soul con Liliac Wine di Nina Simone e Jeff Buckley. A questo si aggiunge la grande poliedricità della cantante, oltre alla consapevolezza di avere i giudici dalla propria parte. In maniera precisa, nelle puntate del live, si sono sprecati i complimenti di Jake La Furia e Paola Iezzi nei suoi confronti, un aspetto che potrebbe gioviare alla 17enne proveniente dalla Brianza. Nota, per adesso, a margine è l'inedito Dove Si Va, scritto per lei da Madame: è sembrato tra i meno convincenti durante la puntata del 22 novembre e i numeri in streaming sembrano confermarlo: "solo" 280mila ascolti su Spotify.

2) Les Votives

Dietro di lei, non ci possono che essere i Les Votives. A causa di un appannamento nelle ultime puntate, che l'ha allontanati dal testa a testa per la vittoria finale, il gruppo potrebbe sembrare più lontano di quello che sembri. Ma con l'eliminazione di Francamente, il loro nome sembra spiccare un volo verso l'alto, non propriamente trascinato dall'inedito Monster, ancora fermo a 270mila ascolti su Spotify, ma dall'originalità mostrata durante il loro percorso. Per adesso, rimangono un gradino sotto Mimì a causa delle ultime esibizioni, basti pensare alla cover di La Canzone Nostra di Mace o Almeno Tu nell'Universo di Mia Martini.

3) Lorenzo Salvetti

Quote in salita per Lorenzo Salvetti: il Panchine Tour e il racconto costruito attorno al giovane cantante originario di Verona, sembrano aver trascinato in finale il concorrente di Achille Lauro. Un aspetto che durante le puntate è possibile osservare nelle reazioni del pubblico, risultando il concorrente in grado di creare il maggiore engagement con il pubblico. Dall'altro lato, con brani di Cesare Cremonini, ma anche con Questo Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni, sembra aver trovato la propria chiave per arrivare al pubblico: una dimensione cantautorale italiana che lo potrebbe favorire anche nella formazione di una sintonia con il pubblico presente a Piazza Plebiscito a Napoli. Da considerare anche il suo inedito, Mille Concerti, tra i più convincenti e diretti, che ha da poco superato i 400mila ascolti su Spotify.

4) Patagarri

Dulcis in fundo, arrivano i Patagarri. Sono sicuramente la variabile impazzita di questa finale, soprattutto dopo l'esito della semifinale che li ha visti lasciare la competizione presto come primi finalisti. Un risultato per la band, trascinata dall'inedito Caravan, l'unico ad avvicinarsi al mezzo milione di ascolti su Spotify, che si deve anche alla maestria con cui Achille Lauro li ha mostrati e nascosti al pubblico. Perché se da una parte c'è da sottolineare il grande lavoro di arrangiamento che ha portato la band a tramutarsi in un'orchestra jazz, come per Summertime di George Gershwin, dall'altra parte alcune cadute, come per il medley Tu Vuò Fa L'Americano – Bella Ciao, hanno evidenziato alcuni limiti. Da questo punto di vista, è gravato sul loro giudizio, anche la narrazione che li vedeva "in sfida", con la band punk di questa edizione: i PUNKCAKE. In pochi si sarebbero aspettati la loro vittoria, e forse la mancanza di aspettative, potrebbe avvantaggiarli.

I numeri degli inediti dei finalisti in streaming

Qui i dati in streaming degli inediti pubblicati dai finalisti di X Factor 2024.

Patagarri Caravan: 480mila ascolti Lorenzo Salvetti: Mille Concerti 402mila ascolti Mimì Dove si Va: 280mila ascolti Les Votives: Monster: 270mila ascolti