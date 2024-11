X Factor 2024, le pagelle della semifinale: la vittoria di Achille Lauro e il bacio di Giuda a Francamente

video suggerito

A cura di Vincenzo Nasto

Achille Lauro e Francamente, X Factor 2024

Giovedì 28 novembre è andata in onda la semifinale di X Factor 2024. La giuria è composta da Achille Lauro, Jake La Furia, Paola Iezzi e Manuel Agnelli: ospiti della puntata Gazzelle. I Punkcake e Francamente sono i due concorrenti eliminati alle porte della finale: la cantautrice era l'ultima concorrente del team di Jake La Furia. Tra i momenti più emozionanti della serata ci sono le interpretazioni di Mimì con Mi Sei Scoppiato Dentro Il Cuore e Francamente con L'Ultimo Bacio di Carmen Consoli. Poco convincenti i Les Votives con Almeno Tu Nell'Universo di Mia Martini. Achille Lauro completa il trionfo, portando tutto il suo team in finale. Qui le pagelle.

Mimi, voto 8:

L'ardire di scomodare Mina e la consapevolezza della propria potenza vocale. Tutto questo dopo essersi spinta sulle note di Strange Fruit di Billie Holiday: Mimì ha toccato uno dei punti più alti di quest'edizione. La serietà e la consapevolezza di cosa rappresenti sul palco riesce a trasmettere anche naturalezza quando parla apertamente del "cimitero del Mediterraneo", alla fine del brano. Al ballottaggio, le viene messa accanto l'altra autrice che ha caratterizzato con lei quest'edizione. Nei panni della sfida, sfodera l'ennesima La Sera Dei Miracoli di Lucio Dalla, ormai il suo cavallo di battaglia.

Francamente, voto 8:

L'opera di riconoscenza nel comprendere e interpretare le canzoni altrui, come Per Elisa di Alice, sono il testamento di Francamente a X Factor 2024. La dimensione lirica e l'arrangiamento che insegue i suoi "Per Elisa" muovono il pubblico e lo preparano al picco. Perché poi arriva la fiaba con L'Ultimo Bacio di Carmen Consoli: un incontro con la malinconia reso dolcissimo dalla voce di Francamente. Chiude la sua avventura con Promises ma ormai il vento aveva già soffiato, non senza che lasci l'ultimo messaggio contro la disparita di genere nel mondo della musica. Non c'è davvero una finale senza Francamente.

Punkcake, voto 6,5:

Tutto bello finché non si arriva in semifinale: tra i messaggi lanciati in quest'edizione, anche l'eliminazione, passata sotto traccia dei Punkcake. Una scelta che si scontra con l'identità portata sul palco di X Factor 2024, lasciandosi andare anche stare a una My Way stravolta. Ma ancor di più, messi nelle condizioni di poter avvicinarsi a casa con gli Idles sfoggiano cosa sono diventati: uno spettacolo unico, non solo a X Factor. C'è qualche aspetto ancora stridente, ma per l'ondata portata sul palco fino a qui meritavano qualcosa in più.

Lorenzo Salvetti, voto 5,5:

La sua candidatura alla vittoria finale fa un considerevole passo in avanti, soprattutto dopo la riuscitissima Questo Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni. Aver affinato il graffio nella sua voce sembra dare una spinta in più alla sua serata, cominciata in tono minore con Caruso di Lucio Dalla. Lì sembrano essersi visti i limiti, attuali, delle sue interpretazioni.

Les Votives, voto 5,5:

Un brivido di follia li porta in finale con Crazy dei Gnars Barkley: l'arrangiamento del brano e il ritornello della canzone premia una serata cominciata in sofferenza con Almeno Tu Nell'Universo. Un'esibizione neutra, in cui la mancanza di identità ha lanciato un allarme anche su alcuni passi falsi delle ultime settimane. Potrebbero essere la sorpresa della finale.

Patagarri, voto 5:

Sono forse i più sorpresi a scoprirsi primi finalisti di X Factor 2024 e invece la loro Cant't Help Fallin In Love convince il pubblico. Sebbene non sia la loro miglior esibizione sul palco, come con Caravan, rimangono ancora dei dubbi sulla traduzione discografica della loro proposta musicale.

Achille Lauro, voto 9:

Il suo omonimo aveva un solo punto debole, il suo tallone. Fino a questo momento, non sembra esistere qualcosa in grado di fermare il percorso di Achille Lauro. Un personaggio imponente, anche quando sembra coprire i propri concorrenti dalle fasi a eliminazione del talent. Arriva in finale con due band, tra cui non appaiono i Punkcake: porta anche Lorenzo Salvetti con Questo Piccolo Grande Amore di Claudio Baglioni. Se non è fantasia questa.

Paola Iezzi, voto 9:

Non ha digerito l'eliminazione di Lowrah la scorsa settimana: pizzica Achille Lauro sui generi musicali in questa edizione, sottolineando come sia esistito anche il pop, almeno fino alla scorsa settimana. Tutto questo senza perdere l'umanità di riconoscere a Mimì e Francamente un destino diverso: la sensibilità, anche nella scelta delle parole, ha fatto la differenza finora per lei.

Jake La Furia, voto 8:

Bisognerebbe ammettere a sé stessi che sciogliersi di fronte al suo sguardo mentre Francamente canta L'Ultimo Bacio di Carmen Consoli è giusto. Non lo è invece privarlo di una concorrente che ha trascinato lo stesso Jake La Furia lontano dalla sua zona di comfort. Tra le coppie giudice-allievo più interessanti e intrattenenti delle ultime edizioni.

Manuel Agnelli, voto 7:

L'emozione di poter accompagnare Mimì sul palco della finale di Napoli il prossimo 5 dicembre potrebbe renderlo fiero di quest'edizione di X Factor. Ma l'espressione delusa che gli appare sul volto, tradito, all'eliminazione dei Punkcake è la fotografia della scommessa umana fatta nei confronti della band nata tra Montevarchi e San Giovanni.