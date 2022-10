Centenario della Marcia su Roma: 9 libri, podcast e documentari per capire cosa è successo Nel centenario della marcia su Roma alcuni libri, podcast e documentari per sapere come andarono veramente quei giorni che cambiarono l’Italia.

A cura di Francesco Raiola

Benito Mussolini riceve l’incarico da Re Vittorio Emanuele III di formare un nuovo governo (Archivio Cioni Spinelli /LaPress / Lapresse)

Il 28 ottobre è il Centenario della marcia su Roma, ovvero quei giorni in cui il Fascismo riuscì, con un colpo di mano (e una finta sfilata che fu più una parata approvata dal re), a prendere il Potere in Italia. A differenza di quanto si crede, la marcia non fu né una goliardata come qualcuno ha cercato di descriverla, né un'invasione alla quale l'esercito non avrebbe potuto opporsi. Fu, piuttosto, una minaccia alla tenuta dello Stato, con migliaia di squadristi che prima occuparono uffici pubblici in centro e nord Italia e pian piano si avvicinarono a Roma dove riuscirono a sfilare, con l'accordo del re e dopo che questi aveva nominato Benito Mussolini capo del Governo, il 30 ottobre. Furono giorni caotici in cui il Governo dimissionario Facta prese sottogamba le mobilitazioni fasciste, in cui il re negò lo stato d'assedio dando la spallata definitiva al sistema parlamentare italiano.

Per capire cosa successe in Italia e non solo, quali furono le condizioni che permisero a un partito milizia di prendere il potere in Italia facendo da esempio ai regimi autoritari e totalitari che si sarebbero sviluppati in Europa subito dopo ci sono tantissimi libri e film. Raccontando quei giorni, i protagonisti, in forma di libri, podcast e libri danno un'idea precisa di come il fascismo riuscì a porre le basi per dominare il paese per oltre 20 anni. Eccone alcuni

La Marcia su Roma di Giulia Albanese

Quello di Giulia Albanese, Professoressa associata di Storia contemporanea all'Università di Padova, è forse uno dei libri (edito da Laterza) più completi per quanto riguarda quei giorni che portarono alla presa del potere da parte di Mussolini. La professoressa racconta, servendosi anche di documenti inediti la Marcia su Roma e sottraendo "l’ingresso nella capitale degli squadristi alla cifra romanzesca dell’improvvisazione e lo restituisce alla sua dimensione violenta e organizzata, nella cornice d’una capillare occupazione delle città italiane".

La marcia su Roma di Emilio Gentile

In questo libriccino edito da Laterza, lo storico Emilio Gentile, una delle figure di riferimento per lo studio del fascismo, racconta con telegrammi inediti ciò che successe in Italia poche ore prima del 28 ottobre 1922: le prime ore d’insurrezione nel paese, la titubanza del Re, la lentezza del governo, le trattative fallite, le contraddizioni del contesto politico e sociale.

1922. Il mondo all'alba della dittatura fascista di Emilio Gentile

Per chi amasse Emilio Gentile e volesse fruire del suo racconto direttamente dalla sua vice, può ascoltare "1922. Il mondo all'alba della dittatura fascista" un podcast di RaiPlay Sound (disponibile anche su Spotify) di e con Emilio Gentile (qui la sua intervista a Fanpage.it sulla marcia su Roma), prodotto e curato da Nicola Attadio in cui lo storico racconta anche la situazione mondiale di quel periodo.

1922 Italia anno zero. La Marcia su Roma nei giornali di cento anni fa di Andrea Fabozzi

Questo podcast firmato dal giornalista del Manifesto racconta attraverso le pagine dei giornali italiani dell'epoca la Marcia su Roma per tappe – la crisi del primo governo Facta, lo sciopero legalitario dell’estate del 1922, la scissione dei socialisti, il convegno del Partito Nazionale Fascista a Napoli –, concludendosi con il primo discorso di Mussolini alla Camera dei deputati da Presidente del Consiglio, il famoso “discorso del bivacco”.

Lo speciale di Internazionale

"Nascita di una dittatura. Come la stampa di tutto il mondo raccontò l’avvento del fascismo" è lo speciale con cui Internazionale, il settimanale che traduce in italiano il meglio della stampa straniera, racconta la Marcia su Roma con gli articoli usciti sui giornali stranieri tra l’agosto del 1922 e la fine del 1923. Il volume è curato dai giornalisti di Internazionale e contengono una raccolta di commenti, reportage e cronache che ripercorrono la storia dell’affermazione del movimento fascista, dagli albori alla presa del potere di Mussolini.

Marcia su Roma di Mark Cousins

Prodotto da PalomarDOC e Luce Cinecittà in collaborazione con il Saggiatore, distribuito da I Wonder Pictures, questo documentario racconta l’ascesa al potere di Mussolini e la sua Marcia su Roma nel 1922 e di come abbia influenzato molte delle tirannie mondiali dal XX secolo in avanti e lo fa mettendo le mani in materiale inedito: "Archivi inediti si affiancano al personaggio di Anna (Alba Rohrwacher), e insieme a lei ci accompagnano in un mondo di mascolinità tossica, isteria nazionale e fake news".

Emilio Lussu: Marcia su Roma e dintorni

Quello di Emilio Lussu è una delle testimonianze più importanti di quello che avvenne in quel periodo in Italia. Ventidue capitoli in cui lo scrittore Emilio Lussu racconta ciò che ha visto e subito dal 1919 al 1929, anno della sua avventurosa fuga da Lipari con Carlo Rosselli e Fausto Nitti

Il gerarca che sfidò Mussolini di Gigi di Fiore

Lo storico e giornalista Gigi Di Fiore affronta quel periodo in un altro modo, raccontando le crepe che c'erano all'interno del Fascismo e lo fa in particolare con la storia dello scontro tra il gerarca Aurelio Padovani e Benito Mussolini.

M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati

M. il figlio del Secolo (pubblicato da Bompiani) è il primo libro della quadrilogia che lo scrittore Antonio Scurati ha dedicato al duce e alla storia del Fascismo. Scurati mescola la forza del romanzo alla ricostruzione storica per delineare il Ventennio che ha caratterizzato il Paese. Proprio nel primo libro ci sono le pagine dedicate alla Marcia su Roma. Gli altri due libri usciti, fino a ora sono M. L'uomo della provvidenza e M. Gli ultimi giorni dell'Europa.