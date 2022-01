Botticelli, Bellini, Gentileschi, Correggio: la pittura italiana all’asta in America Alla Master Week di New York di Sotheby’s la pittura italiana è protagonista: all’asta andranno opere di Botticelli, Gentileschi, Bellini e Correggio, tra gli altri.

A cura di Redazione Cultura

Sandro Botticelli, ma anche Artemisia Gentileschi, Giovanni Bellini, Bartolomeo Vivarini e Correggio, sono alcuni degli artisti italiani le cui opere saranno messe all'asta nella settimana del lotto di Sotheby's "Master Paintings and Sculpture" in cui sarà possibile aggiudicarsi quadri e sculture nella Master Week di New York che avrà luogo dal 19 al 29 gennaio. Dopo che lo scorso anno "Giovane che tiene in mano un tondello", ovvero un autoritratto di Botticelli fu venduta per oltre 92 milioni di euro sempre da Sotheby's, quest'anno la casa d'asta ci riprova con "Man of sorrows", ovvero "L'uomo dei dolori".

L'uomo dei dolori di Botticelli

Il quadro del pittore rinascimentale italiano è una delle opere più attese e importanti del lotto, che prevede anche quadri di Pieter Van Mool, Nicolas De Largillière, e degli italiani Bellini e Gentileschi, tra quelli con la base d'asta più alta. "Profondamente avvincente e molto originale, L'uomo dei dolori di Sandro Botticelli è un capolavoro dell'ulti a parte della carriera dell'artista. Risalente alla cuspide del XVI secolo, questo dipinto arricchisce la nostra comprensione di un artista fiorentino noto soprattutto per le sue bellissime Madonne, i ritratti accattivanti e le incantevoli scene allegoriche e mitologiche" come si legge sul sito della casa d'aste. L'opera ha un prezzo di riserva di circa 35 milioni di euro.

Due opere di Artemisia Gentileschi

Oltre a Botticelli, però, saranno messi all'asta due quadri di Artemisia Gentileschi, "Susanna e i vecchioni" e il "Ritratto di dama seduta", messa di tre quarti, in un elaborato costume ricamato in oro, che forse è Caterina Savelli, Principessa di Albano e all'interno dell'opera della pittrice può essere confrontato, scrive la casa d'aste nella descrizione con "altri due importanti esempi dei primi anni '20 del Seicento: un Ritratto di Dama con ventaglio (Sovrano Ordine di Malta) e il ritratto più ambizioso di Artemisia del periodo romano, il Ritratto di Gonfaloniere a figura intera". Altre opere italiane in vendita sono sono Tra gli altri highlight in asta, la "Madonna (Philips) con Bambino" di Giovanni Bellini e Santa Maria Maddalena che legge di Correggio.