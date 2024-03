Billie Eilish da record agli Oscar 2024: è la più giovane a vincere due volte il premio Billie Eilish, dopo la vittoria ai Golden Globe e ai Grammy con What Was I Made For?, si è aggiudicata il secondo premio Oscar per la miglior canzone originale, dopo No Time To Die nel 2021. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Vincenzo Nasto

Billie Eilish, Oscar 2024

C'è un filo rosso che lega l'esibizione nella scorsa notte di Billie Eilish e suo fratello Finneas con What I Was made for?, con quella avvenuta solo due anni prima, sempre sul palco degli Oscar con No Time To Die. Non è solo la vittoria del Premio Oscar come Miglior canzone originale, due in tre anni, ma è la minimalizzazione con cui la cantante riesce a restituire tutte le emozioni del brano. Sì, perché anche stanotte, primi a esibirsi sul palco degli Oscar 2024, Billie Eilish e Finneas hanno utilizzato la più semplice delle scenografie, un pianoforte e un cerchio di luci al neon sotto di loro, per assestare il colpo decisivo per la vittoria. Nel 2022, ancora con l'accoppiata piano-voce, avvolti dalla luce blu del teatro, i due avevano emozionato il pubblico con No Time To Die. Billie Eilish e Finneas sono anche i due artisti più giovani a vincere per due volte l'Oscar e superando Luise Rainer che lo vinse a 28, mentre Jodie Foster lo vinse a 29 e Hilary Swank a 30.

I premi conquistati da What Was I Made For?

Il brano, What Was I Made For?, contenuto nella pellicola Barbie, diretta da Greta Gerwig, si aggiudica il premio a discapito di canzoni come I'm Just Ken di Mark Ronson e Andrew Wyatt, di It Never Went Away di Jon Batiste e Dan Wilson, ma soprattutto di The Fire Inside di Diane Warren, arrivata alla sua 15° nomination agli Oscar. Facendo un solo passo indietro, la canzone si è anche aggiudicato il premio di Canzone dell'anno ai Grammy 2024, oltre al premio ai Golden Globe solo un mese prima. Un percorso illuminato per una canzone che riflette su ciò che ha dovuto affrontare negli ultimi anni, una fama internazionale arrivata in un momento acerbo della sua crescita: basti pensare a Ocean Eyes del 2016, quando la cantante aveva solo 15 anni.

Il connubio tra il successo di Billie Eilish e la riflessione sociale di Barbie

Un tema che si riflette organicamente anche nella pellicola di Greta Gerwig, in cui l'insicurezza e la fragilità sulla propria identità e sul ruolo sociale della donna si innalzano anche sulla quota di intrattenimento dei due attori principali Margot Robbie e Ryan Gosling. What Was I Made For?, dalla sua uscita, ha raccolto oltre 700 milioni di streaming su Spotify, ma soprattutto ha permesso alla cantante, ormai 22enne, di aprire un varco ancora più ampio sulla sua nuova musica in arrivo. Il suo ultimo album, Happier Than Ever, era stato proprio lanciato dal successo di No Time To Die agli Oscar 2021.

Tra le poche artiste ad essersi aggiudicata due Oscar sotto i 30 anni

L'esibizione agli Oscar 2024, ma soprattutto la vittoria del secondo Premio Oscar in tre anni, rendono Billie Eilish una delle poche protagoniste internazionali ad essersi aggiudicata già due volte l'Oscar a meno di 30 anni, segnando il record. Con lei, come scritto, l'attrice Luise Rainer nel 1937 e nel 1938, ma più recentemente Jodie Foster nel 1989 e nel 1992, rispettivamente a 26 e 29 anni con le sue interpretazioni in Sotto Accusa e Il Silenzio degli innocenti. Ultima, Hilary Swank, in grado di aggiudicarsi la statuetta nel 2000 e nel 2005, con Boys Don't Cry e Million Dollar Baby.