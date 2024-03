Auguri per la Festa della Donna 2024, le frasi più belle da inviare l’8 marzo Venerdì 8 marzo 2024 si celebra la Festa della Donna e abbiamo selezionato per voi le migliori frasi sull’empowerment femminile da inviare alle donne più importanti della vostra vita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Si celebra, venerdì 8 marzo 2024, la Festa della Donna: una ricorrenza delle conquiste sociali ottenute dalle donne nell'ultimo secolo. L'8 marzo si lega a una tragedia avvenuta nel 1908 che vide la morte, a causa di un incendio, di operai dell'industria tessile Cotton di New York. Solo 69 anni più tardi, l'ONU ha deciso di istituire l'8 marzo per celebrare la Giornata Internazionale della donna. Un'occasione per sensibilizzare e ricordare gli abusi e le discriminazioni subite negli anni dalle donne, ma anche le conquiste sociali, economiche e politiche. Abbiamo selezionato per voi le migliori frasi sull'empowerment femminile da inviare alle donne più importanti della vostra vita, che siano mogli, madri, sorelle o amiche.

Le frasi più belle di auguri per la Festa della Donna 2024

Giustizia significa assicurarsi che essere educate non significhi essere silenziose. In effetti, molto spesso, la cosa più giusta che puoi fare è scuotere il tavolo. (Alexandria Ocasio-Cortez)

In futuro, non ci saranno leader femminili. Ci saranno solo leader. (Sheryl Sandberg)

Ho alzato la voce, non in modo da poter urlare, ma in modo da poter far sentire quelli senza voce. Non possiamo avere successo quando metà di noi rimane indietro. (Malala Yousafzai)

Il femminismo non riguarda il rafforzamento delle donne. Le donne sono già forti, si tratta di cambiare il modo in cui il mondo percepisce quella forza. (G.D. Anderson)

Una femminista è chiunque riconosca l'uguaglianza e la piena umanità di donne e uomini. (Gloria Steinem)

Non sono libera finché una donna non è libera, anche quando le sue catene sono molto diverse dalle mie. (Audre Lorde)

Il femminismo è l'idea radicale che le donne sono esseri umani. (Cheris Kramarae)

Il potere delle donne non deve essere definito in termini di quanto somigliano agli uomini, ma in termini di quanto diverse possono essere. (Gloria Steinem)

Frasi celebri e citazioni famose sulle donne per l'8 marzo

La rivoluzione più grande è, in un paese, quella che cambia le donne e il loro sistema di vita. Non si può fare la rivoluzione senza le donne. Forse le donne sono fisicamente più deboli, ma moralmente hanno una forza cento volte più grande. (Oriana Fallaci)

È tempo che le donne contrastino la vergognosa incompetenza in cui l’ignoranza, l’orgoglio e l’ingiustizia maschili le ha per così lungo tempo tenute prigioniere. (Théroigne de Méricourt)

Essere donna è così affascinante. È un’avventura che richiede tale coraggio, una sfida che non annoia mai. (Oriana Fallaci)

Mi sento a mio agio con il termine femminista, perché metà della popolazione mondiale non sta ricevendo ciò che le spetta. (Isabel Coixet)

Non si nasce donne. Si diventa. (Simone de Beauvoir)

Non vivere la vita di qualcun altro e l'idea di qualcun altro di cosa sia la femminilità. La femminilità sei tu. La femminilità è tutto ciò che è dentro di te. (Viola Davis)

Una donna ha bisogno di un uomo tanto quanto un pesce ha bisogno di una bicicletta.

(Gloria Steinem)

Un fatto di cronaca mi indusse un giorno di scrivere un articoletto e a mandarlo a un giornale di Roma che lo pubblicò. Era in quello scritto la parola femminismo, e quella parola, dal suono così aspro mi indicò un ideale nuovo, che io cominciavo ad amare come qualcosa migliore di me. (Sibilla Aleramo)