Achille Lauro nella Fontana di Trevi con Celeste della Porta (Parthenope): è il video di Incoscienti giovani? Achille Lauro è stato ripreso mentre riproduce con l'atrice Celeste Dalla Porta, protagonista di Parthenope, immagini che sembrano ispirate alla Dolce vita di Fellini. Che siano stralci del video della canzone di Sanremo?

A cura di Redazione Music

Achille Lauro e Celeste Dalla Porta

Achille Lauro è uno dei protagonisti del prossimo Festival di Sanremo 2025, dove sarà uno dei 29 Big (erano 30 prima del ritiro di Emis Killa a seguito della notizia dell'indagine per associazione a delinquere) e porterà la canzone Incoscienti giovani. Lauro è uno dei volti del Festival di questi ultimi anni, dove si è esibito ma è anche stato tra gli ospiti, lasciando sicuramente il segno nelle edizioni firmate da Amadeus, anche se questa volta torna in gara nel primo nuovo Sanremo di Carlo Conti e lo fa con una canzone che sorprenderà gli ascoltatori. Intanto, però, Lauro, oltre alle voci di gossip di cui si è trovato suo malgrado protagonista, è stato anche ripreso – come riporta Whoopsee nella Fontana di Trevi dove stava girando quello che probabilmente era un video assieme a Celeste Dalla Porta, protagonista di Parthenope", l'ultimo film di Paolo Sorrentino.

Lauro, infatti, è stato filmato mentre si tenevano le riprese di quello che potrebbe essere un video musicale e il cantautore era assieme a una delle attrici che ha conquistato gli schermi cinematografici del 2024, ovvero Celeste Dalla Porta, protagonista dell'ultimo film di Sorrentino. E a proposito di film da Oscar, questa scena pare proprio ispirarsi a uno dei capolavori di Federico Fellini, ovvero La dolce vita, in cui i protagonisti erano Marcello Mastroianni e Anita Ekberg e chissà che questa scena non possa far parte del videoclip proprio della canzone sanremese che ha un legame fortissimo proprio con la Capitale.

Lauro, infatti, ha completato il passaggio dalla trap a un cantautorato che si ispira anche a quello romano e come si legge pure nella cartella stampa della sua nuova canzone "la ballad Incoscienti giovani ispirata a una storia vera, nata ai bordi del grande raccordo anulare della Capitale". Il cantante torna sul palco dell’Ariston per la quarta volta dopo le partecipazioni del 2019 con Rolls Royce, quella del 2020 con Me ne frego, del 2022 con Domenica, e la sua presenza come super ospite nel 2021 con i suoi Quadri. In più, a proposito di Roma, Lauro ha annunciato un concerto speciale che il 29 giugno lo vedrà protagonista al Circo Massimo.