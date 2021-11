Il nuovo libro di Michel Houellebecq esce a gennaio: cosa sappiamo del suo nuovo romanzo L’editore francese, Flammarion, prima, e poi quello italiano, La nave di Teseo, hanno annunciato che il prossimo 7 gennaio uscirà il nuovo album di Michel Houellebecq, che seguirà di tre anni “Serotonina”, ultima opera dell’autore francese. Il libro, nella sua versione francese, avrà una rilegatura particolare.

A cura di Francesco Raiola

"Usciremo in contemporanea con la Francia, con questo nuovo romanzo di cui Michel Houellebecq ha curato ogni aspetto dell’edizione – ha scritto Sgarbi in una nota stampa -. Con l’editore francese La nave di Teseo condividerà lo stampatore (italiano), la rilegatura, il tipo di carta. Insomma, in questo caso Michel, oltre ad averci regalato una nuova perla, una nuova dirompente e verticale opera, si è trasformato in qualche modo anche in editore di se stesso". Oltre a Serotonina, di Michel Houellebecq, la Nave di Teseo ha pubblicato, finora, "In presenza di Schopenhauer" nel 2017 e Cahier nel 2019.

Del prossimo romanzo di Houellebecq però per adesso si hanno pochissime notizie. Pare che consti di 736 pagine e che sarà pubblicato – almeno nell'edizione francese – in un'edizione rilegata con la copertina cartonata e un capitello e un segnalibro colorato, stando a quanto comunicato da Flammarion. Ma nelle scorse settimane a dare qualche informazione in più sull'argomento del libro dello scrittore francese era stato il Ministro dell'Economia e delle Finanze francese Bruno Le Maire che in un incontro con gli industriali a Parigi aveva detto di conoscere il tema del libro, spiegando di avere un rapporto particolare con lo scrittore: "Non posso dire troppe cose, ma penso che il prossimo libro di Michel Houellebecq difenderà l'industria".