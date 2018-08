Dal Ponte Morandi di Genova, crollato a causa di un cedimento strutturale ieri mattina, stava transitando anche una famiglia di Pinerolo, in Piemonte. Volevano andare in vacanza Andrea Vittone, 49 anni, la compagna Claudia Possetti 48 anni e i due figli di lei, Manuele e Camilla Bellasio, rispettivamente di 16 e 12 anni. I loro corpi senza vita sono stati rinvenuti tra le lamiere della loro automobile la scorsa notte.

Francesca Costarelli, sindaca di Pinerolo, ha commentato la tragica notizia: "È una tragedia terribile. La notizia del ponte crollato ci aveva già sconvolto ieri come paese Italia, oggi ci tocca da vicino come città. Attendiamo che le salme tornino a Pinerolo. Saremo vicini ai familiari e al loro lutto". I corpi dei quattro sono stati recuperati ieri in tarda serata ma solo stamattina è stato possibile procedere alla loro identificazione. I parenti più stretti delle quattro vittime ora si trovano all'ospedale San Martino di Genova per il triste rito del riconoscimento ufficiale.

Andrea Vittone e Claudia Possetti si erano sposati quasi un mese fa. "Erano tornati solo da qualche giorno e ieri erano ripartiti", hanno riferito a una cronista di Repubblica i vicini di casa in via Asiago, dove la famiglia viveva da circa tre anni fa. "Erano insieme da tanto tempo ma si erano sposati solo quest'estate. Che tragedia".