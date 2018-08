Stava andando in vacanza in Liguria Angela Zerilli quando si è verificato il crollo del ponte Morandi di Genova. Con la sua auto stava attraversando il viadotto ed è precipitata nel vuoto. C'è anche lei tra le vittime accertate della tragedia del 14 agosto. Cinquantotto anni, viveva a Corsico, in provincia di Milano, ed era molto conosciuta perché lavorava come funzionaria della Regione Lombardia, stimata e apprezzata per il suo lavoro alla Direzione Generale Cultura. La donna si trovava a Uscio, sopra a Camogli, per una breve vacanza presso un centro termale. Un periodo di relax e divertimento che si è però concluso nel peggiore dei modi. Non è ancora chiaro se viaggiasse da sola e o fosse in compagnia. Aveva perso da poco entrambi i genitori e si era separata dal marito.

"Nella tragedia che ha colpito la città di Genova, anche Corsico piange una vittima – ha commentato il sindaco di Corsico, Filippo Errante –. Sono certo di parlare a nome di tutta la comunità quando dico che il nostro Comune si stringe intorno alla famiglia di Angela e delle vittime del crollo". Oggi, giovedì 16 agosto, per onorare la sua memoria, il comune esporrà le bandiere a mezz’asta in segno di lutto. Angela è tra le 38 vittime accertate della tragedia di Genova: al momento i soccorritori continuano a scavare tra le macerie per verificare la presenza o meno di eventuali superstiti. Sabato 18 agosto sono in programma i funerali di stato dei morti del viadotto. Nella stessa giornata è stato proclamato il lutto nazionale.