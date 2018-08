Dopo le 11 di questa mattina sono crollati circa 200 metri del ponte Morandi, che attraversa il fiume Polcevera, sull'autostrada A10. Secondo i soccorritori ci sono vittime: hanno trovato diversi mezzi schiacciati sotto le macerie con persone morte all'interno. Il crollo potrebbe essere avvenuto a causa delle forti piogge di questa notte. Il ponte, la cui costruzione risale agli anni Sessanta, si torva tra i quartieri di Sampierdarena e Cornigliano, a ovest del centro di Genova. Al momento la circolazione ferroviaria nel nodo di Genova è stata sospesa per motivi di sicurezza. Trenitalia sta riprogrammando l'offerta con cancellazioni, limitazioni e variazioni di percorso. Il ponte, spiegano da Rfi, passa proprio sopra lo scalo merci di Campasso, dove non ci sono linee in esercizio ma due linee secondarie che vengono utilizzate soltanto in casi particolari.

"Sto seguendo con la massima apprensione ciò che è accaduto a Genova e che si profila come immane tragedia. Siamo in stretto contatto con Autostrade e stiamo andando sul luogo con il viceministro Rixi. La mia totale vicinanza in queste ore alla città", ha detto su Twitter il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, che si recherà domani sul luogo del disastro. Al momento il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è in contatto con il ministro Toninelli e con il capo della protezione civile e viene costantemente aggiornato sull'evolversi della situazione che segue con la massima attenzione.

"Stiamo seguendo minuto per minuto la situazione del crollo del ponte di Genova, ringrazio fin da ora i 200 Vigili del Fuoco (e tutti gli altri eroi) che stanno già adesso lavorando per salvare vite", ha scritto su Facebook il ministro degli Interni Matteo Salvini.