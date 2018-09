Aveva una grande passione per il parkour, disciplina nata in Francia negli anni novanta che prevede il superamento di ostacoli con corsa e salti, Cristiano Lucchini, il ragazzo di 13 anni morto ieri a Venezia schiacciato dal muletto con il quale stava giocando. E' quanto riferiscono sul suo conto i familiari, raccontando che era la seconda volta che l'adolescente si introduceva nel deposito del cantiere Boscolo Bielo alla Marittima di Venezia. Stando a quanto emerso da fonti investigative, il giovane avrebbe trovato le chiavi del muletto nel cassetto del mezzo. Ad assistere alla tragedia è stato un suo amico, figlio dell'attuale compagno della madre, più grande di lui di un anno che sarebbe invece entrato nell'area per la prima volta. Il tredicenne avrebbe scavalcato la recinzione proprio per mostrare all'amico che sapeva compiere delle evoluzioni con il muletto: forse la pavimentazione sconnessa o una manovra non corretta hanno fatto rovesciare il mezzo e il giovane è morto schiacciato.

Le squadre dei vigili del fuoco, intervenute immediatamente dal vicino distaccamento di Marittima da Venezia, e poi da Mestre e Treviso con l’autogru, non hanno potuto fare nulla per salvare la vita di Cristiano, poiché il ragazzino era già deceduto, come accertato dal personale medico del Suem 118. Sul posto la polizia municipale, la questura, i carabinieri e la capitaneria di porto, che stanno in queste ore ricostruendo l'esatta dinamica di una tragedia che poteva essere evitata. Stando a quanto finora è stato possibile accertare, come riportato da Il Messaggero, l'incidente dall'esito mortale per l'adolescente sarebbe stato causato da una curva approcciata troppo stretta e a velocità sostenuta dai ragazzini a bordo del muletto. Il mezzo a quel punto si è sbilanciato rovesciandosi e schiacciando sotto il suo peso il 13enne.