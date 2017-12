Ha compiuto 19 anni nei giorni scorsi Danielle Crockett: il suo nome è ignoto ai più, ma la sua storia merita di essere raccontata perché il compleanno è stata in realtà una conquista tutt'altro che scontata. la giovane, infatti, per i primi sette anni della sua vita è stata segretata dalla madre in una stanza buia, senza mai la possibilità di vedere il sole e senza che potesse mai mangiare cibi solidi. Un vero e proprio incubo dal quale è riuscita miracolosamente a sopravvivere attingendo alla sua straordinaria forza di volontà.

Fu grazie a un improvviso e inaspettato controllo da parte della polizia, organizzato per motivi mai chiariti, che Dani, sette anni appena compiuti, venne trovata in una stanza fatiscente piena di insetti, urina ed escrementi. La camera era grande pochi metri quadri e la bambina era in condizioni letteralmente disumane: indossava infatti un pannolino pieno di feci e stava raggomitolata su un materasso con intorno scarafaggi, mosche e vermi. Gli agenti che la salvarono da quell'orrore ebbero modo di descrivere quella scena come "la condizione di abbandono peggiore che avessimo mai potuto immaginare". Dani venne ricoverata in urgenza in ospedale: era gravemente denutrita, non poteva camminare né mangiare. Sono stati necessari anni affinché la piccola acquisisse abilità motorie basilari e un minimo di equilibrio psicologico. La sua stessa sopravvivenza era tutt'altro che scontata, eppure oggi Danielle Crockett è una ragazza di 19 anni sana.