in foto: Studenti impegnati in una delle prove scritte dell’esame di maturità.

Conto alla rovescia per gli oltre 500mila studenti italiani che dal prossimo 20 giugno saranno impegnati con gli esami di maturità 2018, gli ultimi con il vecchio metodo, divisi come sempre tra le tre prove scritte e quella orale. A partire da domani, martedì 5 giugno, dalle ore 12:00 saranno disponibili online gli elenchi delle commissioni esterne, con i nomi dei singoli commissari impegnati scuola per scuola sul sito del Miur. Come sempre, basterà inserire il nome e l'indirizzo della propria scuola sulla piattaforma dedicata per scoprire i nomi dei commissari, oppure digitare il nome dell'insegnante designato per sapere in quale commissione è stato inserito. Si tratta di uno degli appuntamenti più attesi dai diplomandi, dal momento che da loro dipenderà l'esito della valutazione finale. Secondo una indagine di Skuola.net, oltre l'80 per cento degli studenti inizierà a perlustrare nelle prossime ore fonti personali e risorse web per cercare di capire chi sono i professori da cui dovranno essere esaminati.

I nomi dei componenti delle commissioni esterne sono già stati consegnati ai singoli istituiti lo scorso lunedì 1 giugno, prima di essere resi noti online sul sito internet del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Tuttavia, è bene ricordare che tra la pubblicazione degli elenchi e l'effettiva assegnazione dei posti disponibili bisogna attendere qualche giorno, perché è possibile che i docenti non accettino l'incarico. Questi ultimi devono comunicarlo immediatamente al proprio dirigente scolastico, che verifica le motivazioni per l’impedimento e poi le comunica al Direttore generale o al dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale: a loro tocca sostituire il professore incaricato. Negli anni scorsi, infatti, non sono stati pochi i docenti che hanno dato forfait. Si ricorda che le commissioni d'esame sono formate da 3 membri esterni, 3 interni e un presidente esterno e che si riuniranno per la prima volta il prossimo 18 giugno.