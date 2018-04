Una famiglia di Taiwan ha licenziato una giovane babysitter dopo che, il 26 marzo scorso, una telecamera nascosta in casa ha ripreso quelli che sembrerebbero dei gesti violenti della donna nei confronti della piccola che avrebbe dovuto accudire, una bambina di otto mesi. Secondo quanto riportano le cronache britanniche, che hanno pubblicato anche il video registrato in casa e che in poco tempo ha fatto il giro del web, la giovane babysitter ora dovrà rispondere di maltrattamenti e rischia di dover pagare una multa salata. Nel video si vede la babysitter – che ha ventisei anni e si chiama Chen – che inizialmente sembra accarezzare la bambina mentre guarda il suo cellulare ma a un certo punto quelle “carezze” sembrano diventare decisamente troppo violente.

La babysitter si difende: "Erano solo carezze" – Secondo i familiari della piccola, il video mostrerebbe anche la donna tappare la bocca della bimba per impedirle di piangere e spingerla a terra sul pavimento. La donna ha però negato ogni accusa sostenendo che quelle che stava dando alla bambina erano semplici carezze e che non voleva farle del male. Un membro della sua famiglia ha anche detto a un giornalista che l’angolazione della telecamera installata in casa era fuorviante: “La signora Chen – ha spiegato – non ha gettato la bimba sul pavimento, ma l'ha semplicemente messa delicatamente a terra. Non si può parlare di abuso guardando il video”.