È allerta per tutti i frequentatori di un nightclub berlinese noto per la sua atmosfera sessualmente disinibita dopo la scoperta che uno dei clienti del locale è finito ricoverato in ospedale con una diagnosi di meningite meningococcica batterica poco dopo aver trascorso la serata nel club. A lanciare l'allarme è stato lo stesso night, il KitKatClub, ma anche le autorità sanitarie del distretto di Reinickendorf dopo essere state informate dei fatti. Le autorità della capitale tedesca infatti hanno lanciato un avviso pubblico, chiedendo a coloro che hanno frequentato il club nelle serata di sabato scorso, 29 settembre, di sottoporsi ad analisi e di cercare urgenti cure mediche in caso di sintomi. Lo stesso personale del locale, si è già sottoposti ai test del caso e gli è stato offerto un ciclo di antibiotici come misura preventiva.

In una dichiarazione su Facebook, i nightclub ha dichiarato che "secondo i medici e le autorità un focolaio di infezioni nel club è molto improbabile ma per precauzione chiunque soffra di qualche sintomi dovrebbe immediatamente consultare un medico". Secondo il post, l'uomo ricoverato sarebbe in "condizioni serie" e di conseguenza non è stato in grado di ricordare quale contatto sessuale abbia avuto. Per questo motivo, il Dipartimento della Salute ha deciso di rilasciare un comunicato stampa con lo scopo di informare quante più persone possibili che hanno visitato il club sabato scorso. I funzionari della città hanno detto che non c'è motivo di chiudere il club perché non era la fonte dell'infezione e l'edificio stesso non era stato contaminato.