Ha investito due persone che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali mentre era in sella alla sua moto, ma ha perso l'equilibrio ed è caduto con violenza sull'asfalto. Non c'è stato nulla da fare per Davide Varagnolo, morto a 18 anni a Chioggia, in provincia di Venezia, città dove viveva con la famiglia, nell'ennesimo incidente stradale sulle strade italiane. L'impatto è avvenuto nella tarda serata di ieri, domenica 30 settembre, in viale Veneto a Sottomarina, non lontano da piazza Italia. Un amico, che viaggiava con lui a bordo della due ruote, è invece riuscito a sopravvivere, riportando solo lievi ferite.

Secondo le prime informazioni riferite dalle forze dell'ordine, lo scooter Scarabeo Aprilia, guidato dalla vittima, avrebbe travolto due persone, che stavano camminando a piedi sulle strisce pedonali, per cause ancora in via di accertamento e al vaglio degli inquirenti. Si tratterebbe di due cittadini pakistani, padre 50enne e figlio sui 23 anni d'età. Poi l'investitore sarebbe finito a terra e i soccorritori, al loro arrivo, non avrebbero potuto fare altro che dichiararne il decesso. Resta ricoverato in ospedale e in prognosi riservata uno dei due pedoni investiti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che in queste ore stanno ricostruendo la dinamica dello schianto. Dal lato opposto della carreggiata una macchina si era fermata per consentire ai due di attraversare. L'automobilista, quindi, ha assistito all'incidente e potrebbe rivelarsi il testimone chiave per chiarire quanto è successo. Intanto, messaggi di cordiglio si sono moltiplicati sui social network in ricordo di Davide, che praticava pugilato ed era figlio di Daniele, gestore del cantiere nautico detto "del Balon" in via Canali.