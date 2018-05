Chiesto il rinvio a giudizio per Tiziano Renzi e Laura Bovoli, i genitori dell’ex presidente del Consiglio ed ex segretario del Partito Democratico Matteo Renzi. La richiesta è stata avanzata dalla procura di Firenze che ha fatto richiesta al gip di rinvio a giudizio per entrambi, in quanto accusati – insieme all’imprenditore Luigi Dagostino, di aver emesso fatture per prestazioni che non sarebbero mai avvenute, secondo la tesi sposata dall’accusa dei pm Luca Turco e Christine Von Borries.

La richiesta di rinvio a giudizio inviata al gip segue l’avviso di conclusioni delle indagini arrivato qualche settimana fa. Durante questo ultimo periodo di tempo, gli indagati avevano la possibilità di depositare le memorie difensive o potevano richiedere di essere interrogati, ma nessuna di queste due cose sarebbe avvenuta. Anche per Dagostino, imprenditore pugliese degli outlet, è stato richiesto il processo: dovrà rispondere delle stesse accuse ma anche di truffa.

L’ipotesi di reato formulata dal pm e resa nota già nelle scorse settimane sostiene che le fatture sarebbero state emesse dalle aziende dei Renzi, la Party srl e la Eventi 6, per operazioni che si sarebbero rivelate inesistenti. Le due fatture contestate avrebbero un importo di 130mila euro e di 10mila euro. La fattura più ingente sarebbe stata pagata dalla Tramor, una società controllata al 100% da una compagnia di Cipro impegnata nell’attività di sviluppo dell’outlet The Mall a Reggello, nel fiorentino. I genitori di Renzi avrebbero fornito servizi di accoglienza per l’outlet, ma secondo quanto sostenuto dagli inquirenti l’importo della fattura non sarebbe coerente con le prestazioni erogate.