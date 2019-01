Cesena. Dramma all’ospedale: appena dimessa si accascia e muore al bar

La donna nei giorni precedenti alla tragedia aveva lamentato dolori allo stomaco, al petto, alla testa. Per una risposta certa alla famiglia e per verificare l’eventualità di responsabilità da parte dei medici che l’hanno avuta in cura, verrà effettuata l’autopsia.