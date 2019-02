Un uomo ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto sulle strade siciliane giovedì sera. A quanto ricostruito, è stato travolto mentre si trovava fermo sulla strada statale 121 nel territorio di Belpasso (Catania). La vittima, scrivono i quotidiani locali, si chiamava Antonio La Cava, aveva quarantacinque anni ed era di Biancavilla. Sarebbe stato travolto mentre, intorno alle 20.30 di ieri sera, stava cercando di rifornire di carburante l'autovettura, una “Y 10” rimasta poco prima a secco. Secondo una prima ricostruzione dell’incidente, l’auto del quarantacinquenne – che era diretto verso Catania – si è fermata a circa 300 metri dalla stazione di servizio Sp. Munitosi di una bottiglia, lo sfortunato automobilista ha quindi iniziato a camminare verso il benzinaio dove è riuscito ad acquistare del carburante e portarlo dove aveva lasciato l’automobile in sosta. Purtroppo, a quanto pare proprio mentre l’uomo stava riversando il carburante nel serbatoio, su di lui è piombato un furgoncino Citroen.

La vittima era molto conosciuta a Biancavilla – Il veicolo ha travolto e ucciso sul colpo il quarantacinquenne. Una seconda persona che si trovava con la vittima è rimasta illesa ma sotto choc. Sul posto dopo il tragico incidente sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Paternò e due ambulanze del 118. Il traffico ha subito notevoli rallentamenti. Secondo quanto si legge su Videostarnews, Antonio La Cava era un imprenditore molto conosciuto a Biancavilla. Nel 2006 era stato anche premiato per un atto eroico con il “premio Stissi” istituito in memoria di Placido Stissi morto, ironia della sorte, come lui travolto da un’auto. Il premio gli fu consegnato per aver contribuito a disincastrare il piede di una bambina rimasta bloccata in una grata durante un concerto. La vittima lascia moglie e figli.