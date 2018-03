Una ragazza di 25 anni, Maria Concetta Messina, è morta all'ospedale Garibaldi di Catania di morbillo. Il decesso risale a lunedì scorso, 26 marzo, ma la notizia è stata resa nota solo nelle ultime ore in seguito alla decisione della famiglia della giovane di presentare denuncia ai carabinieri. "Me l'hanno ammazzata", è stato il commento disperato della madre della vittima, Maria Di Bella. La giovane si era presentata al Pronto soccorso del nosocomio siciliano il 23 marzo, come riporta il quotidiano locale "La Sicilia", poi le sue condizioni si sono presto aggravate al punto da richiedere il trasferimento nel reparto di Rianimazione, dove lunedì è avvenuto il tragico epilogo. La donna, residente nel quartiere San Giorgio, lascia il marito e una figlia di due anni.

"Mia figlia è entrata per il morbillo ed è uscita morta – ha continuato la mamma di Maria Concetta -. Le hanno prestato le cure, non dico di no, ma poi per me c’è stata negligenza. È rimasta buttata su una barella per ore ed ore assieme ad altre persone che avevano il morbillo nella stessa stanza. È possibile che si sia aggravata in così breve tempo?". Intanto, sono state sequestrate le cartelle cliniche da parte degli inquirenti che sono ora impegnati per cercare di ricostruire la dinamica di quanto successo. Stando a quanto raccontato dalla madre, la 25enne aveva chiesto al medico di famiglia di essere visitata dopo che le erano spuntate delle "bollicine" in bocca. Da allora ha cominciato una cura a base di paracetamolo e antibiotico, dato che non si era parlato in quella sede di morbillo. Ma, dopo qualche giorno, ancora febbricitante e con le macchie rosse cha continuavano a moltiplicarsi sul suo corpo, ha deciso di rivolgersi al pronto soccorso del Garibaldi, dove è morta improvvisamente.

È questo il secondo caso di morbillo che si registra dall'inizio dell'anno in Sicilia, e sempre a Catania, con decesso di un paziente adulto. Lo scorso gennaio è morta una ragazza di 27 anni, tre giorni fa è toccato a Maria Concetta. Infine, un terzo caso che riguardava un uomo di 27 anni con una polmonite emorragica si era risolto positivamente.